الامارات | أين تذهب.. ««كايتو» البيروفي يتحول إلى مطعم دائم

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. ««كايتو» البيروفي يتحول إلى مطعم دائم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أكتوبر 2020

من موقعه وسط منتجع «جميرا النسيم»، تحول «كايتو» من مطعم مؤقت إلى مطعم دائم، لينضم رسمياً إلى محفظة مجموعة جميرا من المطاعم المتميزة، التي تتضمن «روك فيش» و«شيمرز» إلى جانب «فرينش ريفيرا» المؤقت الذي انطلق أخيراً.

وانطلق مطعم «كايتو» كمنصة مؤقتة لتناول الطعام في شهر أكتوبر، ليقدم للضيوف تجارب استثنائية وسط بيئة مفعمة بالهدوء والراحة، وإطلالات خلابة على الأيقونة العمرانية «برج العرب جميرا»، بأطباقه الغنية بالنكهات البيروفية واليابانية التي ابتكرها الطاهي كريستيان غويا.

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ويمكن لزوار المطعم بدء تجربتهم بتناول الجمبري المشوي مع الصلصة الحلوة والحامضة، وميزو الباذنجان بالكراميل، ثم الاستمتاع بمذاق طبق ساشيمي المحضر بأيدٍ خبيرة، والأطباق الخاصة مثل سايكو ميزو بلاك كود، وطبق واجيو تاتاكي باللحم الأسترالي، وصدر الدجاج بالذرة مع صلصلة ترياكي الكمأة الفاخرة. واحتفاءً بفن «نيكاي» الذي يجمع بين النكهات البيروفية واليابانية، تتضمن قائمة الحلويات كعكة الأرز موتشي وتشيز كيك برلي مع شراب الماندرين أو الاسبريسو المثلج، إضافة إلى الأطباق الشهية.

وينضم مطعم «كايتو» إلى مطاعم «جميرا النسيم» التي تضم «روك فيش» للشيف ماركو جارفاجنيني، ومقهى الشاطئ الشهير «سمر سولت»، الواقع على شاطئ المنتجع الخاص.

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