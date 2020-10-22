بنفس الفستان.. لورديانا للمرة الثانية في فيديو جديد بصحبة الليثي

لايف ستايل

لا تزال ردود الأفعال على فيديو الراقصة البرازيلية لورديانا، في تزايد مستمر حتى الآن، عقب تداول مقطع فيديو لها عبر منصات "السوشيال ميديا" وهي ترقص على المهرجان الشعبي "إخواتي"، حيث ارتفع عدد متابعيها على "إنستجرام" من 200 ألف شخص إلى 622 ألف خلال 3 أيام فقط.

واليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد، أظهر الراقصة البرازيلية وهي تشارك المطرب الشعبي محمود الليثي، بوصلة رقص جديدة، على نغمات إحدى أغانيه.

واعتمدت الراقصة على الظهور بنفس الإطلالة السابقة، مرتدية نفس الفستان الذي ظهرت به في مقطع "إخواتي" الشهير، وبنفس تسريحة الشعر الليس المنسدل.

من هى لورديانا؟

وترصد "هن" أبرز المعلومات عن الراقصة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفقرات التالية:

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- راقصة أجنبية تدعى لورديانا.

- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- كان يتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم، قبل انتشار فيديو رقصها على مهرجان "أخواتي".

- احتلفت بتجاوز متابعيها على "إنستجرام" حاجز الربع مليون شخص، بجلسة تصوير بفستان قصير منقوش، ووصلة رقص شرقي، موجهة رسالة شكر لجمهورها باللغة الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية ويشرفني محبتكم.. أشكر كل من يقدر عملي، وأشعر بالفخر لوجودكم معي هنا، تعليقاتكم تحفزني أن أكون أفضل كل يوم.. أحبكم جميعا".

- تشارك الرقصة في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.