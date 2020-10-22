فيديو.. أحمد عز: "أول قصة حب ليا كانت في ابتدائي"

علاقات و مجتمع

حل النجم أحمد عز ضيفا في أولى حلقات برنامج "وش تاني"، الذي تقدمه "الوطن" عبر موقعها وقناتها الرسمية على "يوتيوب"، وذلك في تمام الثامنة مساء كل خميس من تقديم الصحفي خالد فرج.

وعن ذكريات أول حب في حياته قال "عز" خلال الحلقة إنه عاش أول قصة حب في حياته حينما كان في الصف السادس الابتدائي، وعن تصريحه بالحب أوضح "عز" أنه حين يقع في الحب لا يستطيع أن يداري ذلك ولكن يظهر على وجهه، فهو شخصية واضحة سواء في الحب أو الخصام.

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"وش تاني"، هو برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الزميل خالد فرج عبر الحسابات الرسمية لجريدة "الوطن" بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن الجانب الآخر من حياة نجوم الفن.

وكان الفنان أحمد عز، عاد إلى القاهرة قادمًا من الإسماعيلية، بعد إنهائه تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد "كيرة والجن" مع النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

وقال عز في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه يُصور مشاهده داخل استوديو شريف عرفة، مضيفًا أن الفيلم يتعرض لتأثير الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال الفترة من 1906 إلى 1920.

وأشاد "عز" بكواليس التصوير التي يسودها الحب والتفاهم، معربًا عن سعادته بالتعاون مع كريم عبدالعزيز.