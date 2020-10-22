شاهد أغرب إطلالات نجمات مهرجان الجونة في الدورات السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تحب أن تتميز الفنانات على السجادة الحمراء دائماً بالإطلالات المتنوعة والمختلفة حتى تستطيع أن تلفت الأنظار إليها سواء بفستان مميز أو بمظهر جريء، ولكن هناك العديد من الفنانات اللاتي يعتمدن على الخروج عن القالب التقليدي ويخترن الأزياء الغريبة كي يخطفن الأنظار.

وفي التقرير نستعرض لكم أغرب إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة خلال دوراته السابقة، قبل انطلاق الدورة الرابعة غدا الجمعة، إذ يتوافد النجوم والنجمات يلمدة 8 أيام على منتجع الجونة الساحر بمدينة الغردقة لمتابعة فعاليات المهرجان.

إيمان الشريف:

ظهرت الفنانة التونسية إيمان الشريف في إحدى دورات مهرجان الجونة وهي ترتدي أزياء غريبة أثارت تساؤل الجمهور، حيث ارتدت جاكيت أبيض ملئ بالكرانيش من أعلى وبه ياقة تمتد إلى أعلى تداري رأسها بالكامل، ونسقت معها بنطلون أبيض به كرانيش بأدوار متعددة.

عمرو سعد:

ظهر الفنان عمرو سعد في بإطلالة مختلفة عكس ما اعتادنا على رؤيته، حيث ارتدى بدلة سوداء وقميص أبيض، ولكن الغريب أنه اعتمد تسريحة شعر غريبة لفتت الانتباه.

روزالين البيه:

ارتدت الفنانة روزالين فستانا أبيضا قصيرا شكله غريب مصنوع من الريش، ونسقت معه حقيبة بنفس اللون، وانتعلت حذاء بيج.

أروى جودة:

واختارت الفنانة أروى جودة أن تطل بفستان أسود أورجانزا غريب لاحتوائه على عدة أدوار من الكرانيش مزينة بالشراشيب.

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هدى المفتي:

كما ارتدت الفنانة هدى المفتي، فستانًا بدون أكمام وملئ بالفتحات فيوجد به فتحة من عند البطن والأخرى من عند الساق، ويغلب عليه اللون الأبيض ومزين بالورود الملونة بالألوان المختلفة.

ريم سالم:

ظهرت الفنانة ريم سالم وهي ترتدي فستانا أسود قصير غريب، حيث إن طول أكمامه أطول من الفستان نفسه، ومزين بخطوط بيضاء من عند الصدر والأكمام.

ريم سامي:

اختارت الفنانة ريم سامي أن ترتدي فستانا غريبا لونه أبيض وبه خطوط بيضاء مكونة كشاكش كثيرة، ومن أعلى عبارة عن شريطين يبدأون من عند الرقبة ويغطون الصور، ممسوكين بحزام من المنتصف.

إنجي كيوان:

ظهرت مقدمة البرامج إنجي كيوان بإطلالة بفستان أصفر غير جذاب، وهو عبارة عن فستان أصفر مفتوح من أعلى وأسفل مع وجود كشاكش في منطقة الوسط.

أمينة خليل:

ومن أكثر الإطلالات الغريبة التي أثارت الجدل هي إطلالة الفنانة أمينة خليل، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان كشمير اعتمد كليا على الشراشيب، وبه فتحات متعددة من الأمام من عند الصدر والبطن والجانبين، ومزين بشرائط ورد بيضاء من عند الفتحات.