تعاني من النزيف في غير موعد الدورة الشهرية؟.. إليكِ الأسباب والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: تعاني بعض السيدات من نزول الدم في غير موعد الدورة الشهرية، وفي بعض الحالات يصاحبه عدد من الأعراض المرضية المزعجة، مما يسبب لهم الشعور بالقلق، وقد يكون السبب الرئيسي وراء ذلك بسيطًا لا يستدعي القلق، إلا أنه في أحيان أخرى قد يدل على الإصابة بمشكلة صحية تتطلب العلاج. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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