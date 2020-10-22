ما السبب وراء عدم ترك باب غرفة النوم مفتوحا في الليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بالرغم من أن ترك باب غرفة النوم مفتوحا في الليل يمنحنا فرصة لسماع أطفالنا بشكل أفضل أو السماح بدخول الهواء النقي، إلا أنه ليس الخيار الأفضل، وهناك عدة أسباب تجعلنا نغلق باب الغرفة في الليل، وفق ما جاء في موقع "Bright Side " الأمريكي.

1- سيكون لديك فرصة أفضل للنجاة من حريق:

إذا تركت باب غرفة نومك مفتوحا وكان هناك حريق، فقد ينتشر بشكل أسرع في غرفتك، لذا يمنحك الباب المغلق مزيدا من الوقت للتصرف وإنقاذ نفسك من الحريق، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدخان السام لن ينتشر بسهولة في غرفتك.

2- يحجب الضوضاء ويمنحك نوما عميقا:

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إذا كنت تعيش في بيئة صاخبة، فمن المحتمل أنك تواجه صعوبة في النوم، فإن إغلاق الباب هو خيار رائع، حتى لو لم تكن معتادا عليه، وبالإضافة إلى أن الباب المغلق سوف يمنع دخول الأصوات الخارجية إلى غرفتك.

3 -يزيد من فرص رد الفعل بشكل أسرع في حالة اللصوص:

يمكن أن يمنحك باب غرفة النوم المغلق، فرصة للتصرف إذا سمعت أن شخصا ما اقتحم منزلك أو على وشك ذلك، سيسمح لك هذا أيضا بالبقاء أكثر أمانا أثناء انتظار وصول الشرطة وإنقاذك.

4- الباب المغلق يحافظ على الطاقة الإيجابية بالداخل:

هذا لأن كل الطاقة الإيجابية في الغرفة يمكن أن تهرب عند فتح باب الغرفة، وإغلاقه سيمنع ذلك ويمنحك الشعور بالأمان وسيكون لديك أيضا عقل أكثر هدوءًا.