اختبار الدم.. 6 أشياء لا يخبرك عنها الأطباء حال ظهورها في نتائجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: يخضع بعض الأشخاص لاختبار الدم من من آنٍ لآخر بهدف الاطمئنان على الحالة الصحية للجسم، باعتباره من الفحوصات الطبية الهامة، نظرًا لفعاليته الكبيرة في الكشف عن مجموعة من الاضطرابات التي قد يتعرض لها الشخص، مثل فقر الدم، وأمراض المناعة الذاتية، وسرطان الدم، والحساسية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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