7 أعراض لا تتجاهلها أبدا إذا كنت مصابا بمرض السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

السكري هو مرض مزمن يمكن أن يؤثر على كل جهاز من أجهزة الجسم، ويعاني البعض من مرض السكري من النوع الأول، والذي يحدث عندما يفشل البنكرياس في إنتاج الأنسولين، وهو هرمون يتحكم في مستويات السكر في الدم.

كما يعاني معظم الأشخاص من مرض السكري من النوع 2، والذي يحدث عندما لا يستجيب الجسم للأنسولين بشكل فعال، ويمكن أن تساعدك معرفة أعراض مضاعفات المرض على الحفاظ على صحتك ونشاطك أثناء إدارة المرض.

وفي التقرير نستعرض لكم 7 أعراض لا تتجاهلها أبدا إذا كنت مصابا بمرض السكري، وفقا لما نقل موقع "healthgrades".

1- الارتباك:

المشكلة الأساسية في مرض السكري هي ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومع ذلك، يمكن أن يكون الانخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم خطيرا أيضا.

ويعتبر الارتباك من أعراض نقص السكر في الدم، أو انخفاضه، وتشمل الأعراض الأخرى تداخل الكلام والدوار والشعور بالارتعاش أو التوتر.

2- ألم الصدر:

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للوفاة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الطبيعيين.

ويمكن أن يكون ألم الصدر علامة على انخفاض تدفق الدم إلى القلب أو النوبة القلبية، وكلما أسرعت في الحصول على رعاية طبية، كانت فرصتك في التعافي أفضل.

3- الشعور بالوخز في القدمين:

Advertisements

يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأعصاب في اليدين والقدمين، ويمكن أن يكون تلف الأعصاب (المسمى بالاعتلال العصبي السكري أو اعتلال الأعصاب المحيطية) مزعجا ومؤلما، وقد يجعل من الصعب ملاحظة الإصابات والاستجابة لها.

ويعد التقييم الطبي الدوري ليديك وقدميك فكرة جيدة، ويمكن للأدوية الموصوفة المختلفة أن تخفف من آلام الأعصاب السكري.

4- القروح المفتوحة:

يعطل مرض السكري تدفق الدم، ما قد يؤدي إلى ضعف التئام الجروح، بالإضافة إلى أن الجروح المفتوحة عرضة للعدوى، ويمكن أن يصاب المريض بالغرغرينا التي تدمر الأنسجة، وتعد الغرغرينا سببا شائعا للبتر، لذا من الأفضل فحص قدميك وأطرافك يوميا، وإذا لاحظت أي تقرحات لا تلتئم في غضون أيام قليلة أو أي علامات للعدوى، مثل الاحمرار أو القيح أو الرائحة الكريهة فمن الأفضل استشارة الطبيب فورا.

5- رؤية ضبابية:

يؤثر مرض السكري على إمداد الدم وأعصاب العين، ما قد يؤدي إلى فقدان البصر بشكل مؤقت أو دائم، وتتداخل التقلبات الملحوظة في مستويات السكر في الدم مع قدرة العين على التركيز.

ويحدث اعتلال الشبكية السكري عندما تتسرب الأوعية الدموية في أعماق الشبكية، والجزء الخلفي من العين، وبدون علاج، يمكن أن يتطور المرض إلى العمى، ويزيد داء السكري من خطر حدوث مضاعفات أخرى بالعين أيضا، بما في ذلك إعتام عدسة العين وانفصال الشبكية والوذمة البقعية.

6- التبول أكثر أو أقل من المعتاد:

يمكن أن يكون تكرار التبول ناتجا عن تلف متعلق بالسكري للأعصاب التي تغذي المثانة، ويعتبر التبول أكثر من ثماني مرات في اليوم أو أكثر من مرتين في الليلة هو أحد أعراض فرط نشاط المثانة، وقد تؤدي المضاعفات المرتبطة بالسكري أيضا إلى التبول بشكل أقل من المعتاد.

7- رائحة الفم الكريهة:

يحرق الجسم الجلوكوز ("سكر الدم") للحصول على الطاقة، وإذا لم يتمكن الجسم من إنتاج ما يكفي من الأنسولين لاستخدام الجلوكوز كوقود، أو لم يتم إعطاؤه، فإن الجسم يحرق الدهون بدلا من ذلك، وتؤدي هذه العملية إلى تراكم الأحماض التي تسمى الكيتونات في الدم، ويعد الحمض الكيتوني السكري من المضاعفات الخطيرة لمرض السكري الذي يتطلب عناية طبية فورية، وتشمل أعراض الحمض الكيتوني السكري رائحة الفم الكريهة والعطش الشديد والغثيان والقيء والتبول المتكرر والارتباك.