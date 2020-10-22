8 أخطاء ترتكبها الفتاة دون قصد عند الاستحمام.. احذريها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها الفتاة عند الاستحمام، والتي تضر ببشرتها وشعرها، وقد تكون ليست على دراية بها.

وأكدت الدكتورة باتريشيا فارس أخصائية الأمراض الجلدية بجامعة تولين الأمريكية، أن الصابون والرغوة تضر بالبشرة، وفق ما ذكر موقع "considerable".

وقالت "فارس"، إن أكبر مشكلة تواجه كبار السن هي جفاف الجلد والحكة وعادة ما يتطور إلى الإكزيما، والتي تأتي مع تقدم العمر، لذا فيجب تعديل عادات الاستحمام.

- الاستحمام بالماء الساخن:

قد تعتقد أن الاستحمام بالماء الساخن والبخار مفيد لأنه يرخي عضلاتك، ولكن أشارت باتريشيا أن الماء الساخن سيئ للجلد، لأنها تزيل الزيوت الطبيعية من على الجسم، كما أنها تسبب حكة الجلد والطفح الجلدي، فينصح بالاستحمام بالماء الدافئ المائل إلى البارد خاصة لو كانت البشرة معرضة للجفاف.

- الاستحمام لفترة طويلة:

يجب ألا تتعدى فترة الاستحمام أكثر من 5 إلى 10 دقائق، حتى لا يتجرد الجسم من الرطوبة.

- استخدام مزيل العرق:

قد يكون من الصعب التخلي عن المنتجات التي اعتدت عليها، ولكن إذا كنتِ تستخدمين مزيل العرق، فإن العطور والمكونات القاسية تزيل الرطوبة من بشرتك وتسبب الجفاف الشديد والحكة والتقشير. وينصح أطباء الجلدية باستخدام المنظفات الخالية من الكيماويات حتى لا يفقد الجلد الدهون والعرق والغدد الدهنية.

وعندما تشتري منظف لجسمك ابتعدي عن هذه المكونات القاسية: "البارابين والتريكلوسان والألوان الاصطناعية، والفورمالديهايد، وكبريتات لوريل الصوديوم / كبريتات لوريث الصوديوم"، فكل هذه المكونات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم بشرتك وتسبب أيضا التهاب الجلد والجفاف.

- استخدام الصابون للجسم كله:

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صُنع الصابون لإذابة الأوساخ والزيوت، ولا يحتوي جلد الذراعين والساقين بشكل عام على الكثير من الزيت، لذا فإن تنظيفه بالصابون يسحب الماء من البشرة وتصبح جافة، لذا قلل من استخدامه في الأجزاء الدهنية من البشرة مثل الوجه والإبط والأرداف والفخذ والقدمين".

- عدم ترطيب الجسم:

تغفل معظم الفتيات ترطيب الجلد فور الانتهاء من الاستحمام، ولكن الانتظار لأكثر من ثلاث دقائق يسمح للبشرة بفقدان الرطوبة.

والوقت المناسب للترطيب هو بعد الخروج من الحمام، فضعي كمية وفيرة من كريم الترطيب الذي يحتوي على سيراميد (زيت طبيعي موجود في الجلد)، ودلكي جسمك بالكامل.

- استخدام الليفة:

على الرغم من أن الليفة ليست ضارة، ولكن بعد استخدامها تصبح ضارة، فعندما تبتل أثناء الاستحمام ثم يتم تركها حتى تجف، ينمو عليها البكتيريا والفطريات وعند استخدامها مرة ثانية تؤدي إلى حالة جلدية تسمى التهاب الجريبات الزائفة، وهي عدوى تصيب بصيلات الشعر، لكنها ليست خطيرة وستختفي من تلقاء نفسها إلا أنها قد تكون مزعجة ومثيرة للحكة.

والخيار الأفضل عند الاستحمام هو استخدام منشفة يمكن غسلها وتجفيفها بسهولة دون أن تنمو عليها بكتيريا، كما أنها تشجع على تباطؤ دوران خلايا الجلد مع تقدم العمر.

- غسل الشعر يوميا:

من أكثر الأشياء التي تؤثر عليه بالسلب، إذ يجب على المرأة تجنب غسل الشعر يوميا وعدم استخدام الشامبو أكثر من مرتين في الأسبوع؛ للحفاظ على إنتاج الزيت الطبيعي مع تحقيق توازن الرطوبة.

- استخدام نفس الشامبو القديم:

مثلما تصبح بشرتك أكثر حساسية وجافة مع تقدمك في العمر، كذلك يحدث في الشعر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر، لأن الشعر يحتاج مزيد من العناية خاصة مع التقدم في العمر، حيث يفقد الشعر البروتين والمرونة والكثافة. ويجب استخدام الشامبو الخالي من الكبريتات حتى لا يتقصف الشعر.