عطور الباتشولي مثالية للخريف والشتاء... إليك أجمل الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - بفضل رائحته الآسرة والمميزة، أصبح الباتشولي أحد المكونات الرئيسية التي تدخل في أجمل وأرقى العطور النسائية. وتساعدك عطور الباتشولي في إضفاء لمسة من التميز والرقي على جميع إطلالاتك. لذلك، نرصد لك في هذا المقال مجموعة رائعة من عطور الباتشولي التي تعد خياراً رائعاً للخريف والشتاء، فاختاري من بينها ما يناسبك.



Jo Malone English Pear & Freesia

Jo Malone English Pear & Freesia



إنه عطر حسي ورقيق للغاية، على رغم أن مكوناته الرئيسية هي الباتشولي والعنبر والمسك والراوند. كما أنه يشتمل في تركيبته على نغمات الورود الإنكليزية والفريزيا. رائحته عطر Jo Malone English Pear & Freesia رومانسية ونضرة وتناسب أوقات النهار والمساء، وبالإمكان اسخدامه في الفصول كافة.

تابعي المزيد : أرقى عطور العود... جربيها هذا الشتاء



Kilian Straight to Heaven Eau de Parfum

Kilian Straight to Heaven Eau de Parfum



هذا العطر مستوحى من حرارة جزر الكاريبي، وهو يرتكز في تركيبته على نغمات الباتشولي الإندونيسي وجوزة الطيب والفانيليا والمسك والأبيض والتوابل، وهي نغمات تشكل مزيجاً مثالياً لفصل الخريف، حيث يمنحك الدفء ويبث في نفسك الراحة والهدوء.

​تابعي المزيد : عطور نسائية تجذب الرجال ..فخمة وبسيطة



Chanel Coco Mademoiselle

Chanel Coco Mademoiselle



يشكل هذا العطر مزيجاً رائعاً من الأخشاب والبرغموت والورد، الذي يجعله واحداً من أكثر العطور العالمية غموضاً وإثارة. أما سر جماله فيكمن في رائحة الباتشولي التي ستجعلك قادرة على مواجهة أي شيء بكل ثقة وقوة، وبالتالي لن تحتاجي منه إلا القليل للخروج الى أي مناسبة بإطلالة تأثر القلوب.

​تابعي المزيد : عطرك هذا الخريف بنغمات الياسمين والفانيليا

Advertisements



Tom Ford White Patchouli

Tom Ford White Patchouli



قلب هذا العطر الراقي من توم الفورد، هو الباتشولي، إلا أنه ممزوج مع الزهور البيضاء الأنيقة والفاخرة، والأخشاب، والبخور، مما يجعل رائحته دافئة وحارة في الوقت نفسه. وهو عطر حديث ذو تأثير كلاسيكي متطور، مخصص للرجال والنساء، وذو رائحة جذابة تخطف الأنفاس.

​تابعي المزيد : إليك أبرز عطور البرغموت لرائحة لا تقاوم



Byredo Bibliothèque Eau de Parfum

Byredo Bibliothèque Eau de Parfum



هذا العطر الراقي من علامة Byredo، أُطلق بإصدار محدود، ويتميز برائحته الأنثوية الجذابة، التي تعود الى رائحة الباتشولي التي تسيطر على مزيج النغمات التي يحتوي عليها. حيث تمنحه المكونات العليا من الخوخ والبرقوق رائحة قوية، فيما قاعدته التي تتركز على الجلد والباتشولي تضفي عليه لمسة من الدفء، أما قلبه المكون من البنفسج والفاوانيا فيمنحك رائحة حلوة رائعة.

​تابعي المزيد : أبرز النصائح للاستفادة القصوى من عطرك



Dior Patchouli Impérial

Dior Patchouli Impérial



يعتبر هذا العطر أحد عطور الباتشولي القوية والمركزة المصممة للرجال والنساء على حد سواء، وهو عطر شرقي – خشبي تم إصداره عام 2018. مقدمة العطر من البرغموت واليوسفي، وقلبه من القرفة والورد، أما قاعدته فتتكون من الباتشولي والعنبر وخشب الصندل وخشب الأرز والفانيليا والتونكا...

​تابعي المزيد : 6 عطور خريفية جديدة تستحق لقب أفضل عطر نسائي