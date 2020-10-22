لايف ستايل
مع افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، غدًا، بمدينة الجونة السياحية، تتوجه الأنظار على الفور لإطلالات الفنانات، التي تأخذ نصيب الأسد من المهرجان، واهتمام الجمهور.
رانيا يوسف، واحدة من الفنانات اللاتي دومًا ما ينتظر متابعوها ظهورها وإطلالاتها، التي تحدث جدلًا في كثير من الأحيان، خاصة عقب الضجة الكبيرة التي أحدثتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي عقب ظهورها بفستان "البطانة"، لتتصدر الفنانة "التريند" في كل مرة تظهر فيها بفستان، مميز ومختلف.
وأكدت الفنانة أنها تستعد حاليًا لافتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، المقرر إقامته غدًا، وأنها سترتدي من توقيع مصممة الأزياء فيفيان معوض.
مصممة فستان رانيا يوسف في الجونة تكشف تفاصيل إطلالتها
وكشفت مصممة الأزياء، فيفيان معوض، لـ "هُن" عن تفاصيل إطلالة الفنانة غدًا، قائلة: "ستان هيليق بالمهرجان والسجادة الحمراء، لأنه بسيط وفي نفس الوقت شيك جدًا يمشي مع شخصيتها".
وتابعت "معوض" التي رفضت الكشف عن لونه "هيبقى لامع ومضيء، ومفتوح من كذا اتجاه، لأن فستان رانيا لازم يكون مفتوح، خصوصًا إنه بيليق عليها".
واستطردت: "طبعا خايفة جدًا من ردود الأفعال ولكن متحمسة ومبسوطة بالشغل مع رانيا، لأنها شخصية شجاعة واللي بتختاره بتلبسه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصممة فستان رانيا يوسف في افتتاح مهرجان الجونة: "مفتوح من كذا اتجاه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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