لورديانا بتحبه.. "الكشري" أكلة المشاهير: يعالج الأنيميا ويمنع السرطان

لايف ستايل

لازال اسم الراقصة لورديانا متصدرا لمحركات البحث، عقب تداول مقطع فيديو لها عبر منصات "السوشيال ميديا" وهي ترقص على المهرجان الشعبي "إخواتي".

وسرعان ما بدأ الحديث عنها، والبحث عن هويتها، حيث ارتفع عدد متابعيها على إنستجرام من 200 ألف شخص إلى 622 ألف خلال 3 أيام فقط، وهو ما أسعد مدير أعمالها طارق عبد المحسن، الذي كشف معلومات جديدة عن شخصية لورديانا، وتفاصيل إقامتها في مصر، وخطوتها المقبلة.

وقال "عبد المحسن"، خلال حديثه لـ"هن"، إن الراقصة البرازيلية سعيدة للغاية بمحبة المصريين، وردود الأفعال الإيجابية على مقطع الفيديو، متابعا: "هى مبسوطة جدا بإقامتها في مصر".

وأضاف مدير أعمال الراقصة البرازيلية: "من كتر حبها في مصر، بقت بتعشق الأكلات المصرية، خصوصا الكشري، وبتحب تطلبه على طول".

الراقصة لورديانا ليست أولى المشاهير التي تُعرب عن حُبها للأكلة الشعبية المصرية "الكشري"، حيث سبقتها الكثير من الفنانات، اللاتي على الرغم من حرصهن للحفاظ على رشاقتهن، إنهن يفضلن تلك الوجبة المليئة بالنشويات والبقوليات.

ولعل أبرزه الفنانة دينا الشربيني التي كشفت عن كونها الوجبة المفضلة لها، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مشيرة إلى أن طريقتها المفضلة في تناوله إضافة الكثير من الصلصة والبصل، والتخلي عن المكرونة والحمص.

وسبق دينا الشربيني في حب "الكشري" الكثير من المشاهير، فظهرت الممثلة الأردنية ميس حمدان في أحد مطاعم "الكشري"، في عدد من الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحرص على ملء طبق "الكشري بنفسها.

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فيما أعربت الفنانة مي كساب، على وسائل التواصل الاجتماعي عن حبها لـ"الكشري"، وأنه وجبتها المفضلة في اليوم المسموح به لكسر نظامها الغذائي، ونشرت صورة لها مع صاحب أحد مطاعم "الكشري" الشهيرة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" في عام 2015.

وكانت الفنانة التونسية ، عائشة بن أحمد، أكدت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، أنها لا تحب اللحوم وتحب أكل الكشرى والمسقعة بدون لحمة ولم تحب الملوخية، على حد وصفها.

وعلى الرغم من ضرر تلك الوجبة على القولون، وتسببه في زيادة الوزن، إلا أن له بعض الفوائد يميل لها الكثير من مُحبيه فضلًا عن مذاقه المميز.

فوائد الكشري

وأوضحت الدكتورة غادة صالح، استشاري التغذية العلاجية أن الكشري له العديد من الفوائد لاحتوائه على عدد كبير من المواد الغذائية مثل المكرونة، الشعرية، الأرز، العدس، الحمص، والبصل، الكمون، الثوم، الخل، فلكل عنصر من هذه العناصر فوائد.

وأضافت خلال حديثها لـ "هُن"، أن الكشري يحتوي على العناصر الغنية بمضادات الأكسدة والمواد المثبطة لنشاط الخلايا السرطانية، وتناول الحمص والعدس يقلل من معدلات الإصابة بسرطان القولون.

ويحتوي الكشري على العدس الذي يعمل على تقوية المناعة وهو من المواد الغنية البروتين، والحديد، ويعمل على علاج الأنيميا أو الضعف العام.