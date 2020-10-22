هاني سعد بعد نبأ زواجه من درة: هل اخترت أن تقبل ما منحته لك الحياة؟

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تجاهل رجل الأعمال هاني سعد، الأنباء المتداولة بشأن عقد قرانه على الفنانة التونسية درة، بنشر صور له تجمعه بأصدقائه، خلال تواجدهما في مدينة الجونة، قبل يوم من افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر "سعد"، بإطلالة كاجوال تتضمن تيشرت أبيض وبنطلون أسود مع سلسلة ونظارة شمسية، معلقا باللغة الإنجليزية: "هل اخترت أن تقبل ما منحته لك الحياة، أم أنك تختار أن تصنع حياتك؟ هناك فرق كبير بين الخيارين".

درة تعلق على نبأ زواجها

وكانت شائعة عقد قران الفنانة التونسية، تداولت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نفته "درة"، قائلة لـ"الوطن": "لا تعليق.. لما أتجوز هعلن بنفسي".

ولم تكن الشائعة الأولى إذ سبقها في شهر أبريل الماضي، شائعات حول خطبتهما.

معلومات عن هاني سعد

يرصد "هن"، أبرز المعلومات عن هاني سعد، عقب شائعة ارتباطه بالفنانة درة.

1- مهندس معماري ورجل أعمال مصري.

2- أسس شركته الخاصة بمجال التصميم الداخلي للمساكن والمنشآت والهندسة المعمارية في 2003، ويدير ما يقرب من 500 موظف.

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3- سبق له الزواج ولديه طفلان، ويحرص على مشاركة صوره معهما في مختلف المناسبات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

4- تجمعه علاقة صداقة بالعديد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة وخالد سليم.

5- حرص على حضور عيد ميلاد الفنانة درة، الأخير، في يناير الماضي، والذي شهد حضور عدد ضخم من الفنانين والإعلاميين.

6- وجه رسالة رومانسية إلى درة، في عيد ميلادها، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش"، لتكتفي الفنانة التونسية بالرد عليه بـ"إيموشن قلب".

7- تحدث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تشابه ملامحه مع المخرج محمد سامي، زوج الفنانة مي عمر.

8- يتابعه ما يزيد على 83 ألف شخص عبر حسابه الرسمي، على تطبيق تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".