أقوى خلطة طبيعية لتطويل الشعر بوقت قياسي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أكتوبر 2020 08:46 مساءً - تبحث نساء كثيرات عن طرق سريعة وفعالة، تعمل على تطويل الشعر، لا سيما أن الشعر الطويل يعزز من أنوثة المرأة ويمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة. ونظراً الى أهمية الشعر الطويل في طلة المرأة، سنقدم لك أقوى خلطة طبيعية لتطويل الشعر في وقت قياسي.

مكونات الخلطة تطويل الشعر

- ملعقة كبيرة من النسكافيه.

- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

- ملعقتان كبيرتان من المياه الدافئة.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- بياض بيضة واحدة.

طريقة التحضير والتطبيق Advertisements خلطة تطويل الشعر

اخلطي جيداً كلاً من النسكافيه وزيت الخروع والمياه الدافئة وزيت الزيتون وبياض البيض. استمري في الخلط حتى تصبح جميع المكونات متجانسة. من ثم، طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفيه بالماء الفاتر.

واظبي على تطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع، وستلمسين أفضل النتائج في وقت قياسي، فهذه الخلطة تمتلك قدرة كبيرة على تطويل الشعر وجعله حيوياً وأكثر كثافة. تابعي المزيد : خلطات طبيعية تساعدكِ على التخلص من رائحة الشعر الكريهة شاهدي أيضاً:

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