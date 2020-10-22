تسريحات شعر شبابية للصبايا عصرية ولافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أكتوبر 2020 08:46 مساءً - تشعر كل فتاة بالملل وترغب في التجديد بتسريحة شعرها للحصول على إطلالة مُميزة ومُختلفة، خاصًة تلك التي تمنحها إطلالة شبابية وعصرية. وتختلف وتتنوع تسريحات الشعر من فتاة لأخرى، ما يجعل اختيار التسريحة المناسبة أمرًا محيرًا. لذا، "الخليج 365.نت" جمع لك باقة من أجمل موديلات تسريحات شعر شبابية للصبايا ومواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر لتزيّني بها شعرك، ولتبرزي بإطلالة جميلة ومُميزة:



أجمل موديلات تسريحات شعر شبابية للصبايا

تسريحات شعر شبابية وعصرية للصبايا

تُشكّل العناية بتسريحة شعر الفتاة الإهتمام اليومي الذي يرفع من معنوياتها وترسم بسمة كبيرة على وجهها مهما كانت الظروف. فلا تتردّدي في اختيار التسريحة التي تناسب ذوقك وشخصيتك في الصور الآتية:

تسريحة الكيرلي الطبيعية

تسريحة شعر الكيرلي الطبيعية لإطلالة نابضة بالحيوية

إمنحي نفسك ستايل عصري ولا تترددي بتطبيق هذه التسريحة في إطلالاتك اليومية، فهي عملية ومريحة، ومن أجمل تسريحات الشعر السهلة والطبيعية جدًا.



تسريحة الباليرينا بالضفائر

تسريحة الباليرينا لإطلالة شبابية نابضة بالمرح

تمنحك هذه التسريحة إطلالة عملية، ولوك عصري وكاجوال، يُمكنك تطبيقها لإطلالة عفوية ومرحة وطبيعية.



تسريحة الضفيرتين

تسريحة الضفيرتين لإطلالة شبابية عصرية

تنوّعت موديلات تسريحات الضفائر والنتيجة واحدة، كلاسيكية في اليوم الأول ومبعثرة في اليوم الثاني، وتتميّز التسريحة بضفيرة واحدة من كل جانب، بأنَّها تبرز جمال لون شعرك، وننصحك بأن تتركي بعض الخصل المتطايرة على وجهك، لإطلالة شبابية ومُلفتة.



تسريحة الكعكة المرتفعة

تسريحة الكعكة المرتفعة تبرز ملامح الوجه بشكل جذاب ولافت

تُليق هذه التسريحة بغالبية أشكال الوجوه، وهي من التسريحات التي لا تغيب عن الموضة أبدًا نظرًا لتميزها ببساطتها، وستُعزز من جمالك وتجعل إطلالتك مشرقة مليئة بالحيوية والنشاط.



تسريحة الكيرلي الرفيع

تسريحة شعر الكيرلي الرفيع لإطلالة شبايية عفوية

إبرزي جمال شعرك بلمسة عصرية، وتألقي جمالًا بإطلالة جريئة ومميزة مع تسريحة شعر الكيرلي الرفيع التي تتميز بأسلوبها البسيط الذي يليق بك، ويُمكن أن تعتمديها مع الفرق الوسطي لتمنحي إطلالتك ستايلًا أنيقًا وملفتًا.

تابعي المزيد: تسريحات شعر ناعمة مع الفرق الوسطي

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تسريحة ذيل الحصان مع الضفائر

تسريحة شعر ذيل الحصان بأسلوب الضفائر لإطلالة عصرية شبابية

إذا كنت من محبات التسريحات المُلفتة، ننصحك بإعتماد تسريحة الضفيرة الجانبية مع ذيل الحصان، تُعتبر هذه التسريحة عصرية وسهلة التطبيق ومثالية لصاحبات الشعر الطويل والمتوسط.



تسريحة الشعر القصير بأسلوب عفوي

تسريحة شعر قصير بأسلوب عصري لافت لإطلالة شبابية لافتة

إذا كنت من ذوات الشعر القصير، سرّحي شعرك بأسلوب عفوي، لتنعمي بإطلالة عصرية جريئة تزيدك سحرًا وجاذبية.

تسريحة الشعر الكاريه المُموج والمُبعثر

تسريحة شعر الكاريه بأسلوب عفوي لإطلالة أكثر شبابية

تتميّز هذه التسريحة بأسلوبها المُميز الذي يجمع ما بين العصرية من جهة والجاذبية من جهة أخرى، وبأسلوبها العصري المُموج المُبعثر، لتمنحك إطلالة واثقة ومميزة.



تسريحة الشعر المُنسدل والمُبلل المسحوبة الى الخلف

تسريحة شعر مبللة مسحوبة الى الخلف لإطلالة شبابية لافتة

تُعد هذه التسريحة المالسة إلى الخلف خيارك الأمثل لإطلالةٍ تُليق بك تعكس جمالك بطريقةٍ عفوية وطبيعية مع لمسة مميزة.

تسريحة شعر متوسط الطول بأسلوب ويفي عريض

تسريحة شعر متوسط الطول بأسلوب مموّج عريض لإطلالة شبابية أنيقة

تُظهر هذه التسريحة جمال الوجه والشعر معًا، سيبدو هذا الستايل رائعًا لإطلالتك لتتألقي جاذبية وأنوثة. جدّدي إطلالتك باعتمادك هذه التسريحة الجذابة والناعمة، والتي لها رواجًا كبيرًا بين صفوف الموضة العالمية، لإطلالة عصريّة وملفتة، لتتألقي بلوك عصري ومميز.



تسريحة الكعكة المبعثرة

تسريحة الكعكة العالية المبعثرة لإطلالة مفعمة بالحيوية

تُعتبر من أحدث تسريحات الشعر وأفضلها والمُحببة لكل صبية، تسريحة عصرية وشبابية، ومن الصيحات الرائجة جدًا حاليًا، للحصول على إطلالة مفعمة بالحيوية، ويُمكنك إعتماد الغرَّة الجانبية أو الأمامية، لتحافظي على الأسلوب العفوي لهذا اللوك العفوي.

تابعي المزيد: تسريحة الكعكة الكلاسيكية لإطلالة عصرية جذابة