لوحة ألوان خريف وشتاء 2020-2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أكتوبر 2020 08:46 مساءً - لوحة ألوان الموسم المقبل حافلة بدرجات متنوّعة ومتفاوتة. منها ما يأتي دافئاً وكلاسيكياً يناسب أجواء الشتاء الباردة، ومنها ما هو منعش ومرح، يُحدث تناقضاً جذاباً في إطلالاتك.

لفتتنا في عروض أزياء خريف وشتاء 2020-2021 درجات الألوان الترابية كالبني والبيج والزيتي... كما اغتنت بعض المجموعات بنفحات مشرقة من الألوان الزاهية كالزهري والأزرق والأخضر.. والدرجات الميتاليكية من الذهبي والفضي، والتي تناسب المرأة الباحثة عن ذوق فريد ولافت يُعاكس عتمة هذا الفصل.

في جولة على ما تضمنه الموسم الجديد من ألوان زيّنت خشبات العروض، اخترنا لك أبرز الدرجات لتكون دليلك في اختيار إطلالاتك الشتوية.





Intense Burgundy أحمر برغني

أحمر برغني





يعتبر اللون البرغندي من أكثر الألوان التي تحفل بها مجموعات الشتاء، فهو لون داكن وأنيق، رأينها على أقمشة متنوّعة من الصوف والفرو والمخمل.. وهو من الدرجات التي تزيد من دفء إطلالاتك في الشتاء.

تابعي المزيد : صيحة الموسم: تصاميم مستوحاة من الطابع الذكوري



Neutral Gray رمادي هادئ

رمادي هادئ





يكاد أن يكون اللون البديل للأسود في فصل الشتاء. فالرمادي من الدرجات التي لا تغيب عن خزانة المرأة الشتوية، حيث أنه يمنحها إطلالة هادئة وراقية، يسهل تنسيقه مع كثير من الألوان كالزهري والأحمر والأبيض والبرغندي...

تابعي المزيد : المخمل قماش الشتاء الأول.. شاهدي كيف قدّمه المصممون لهذا الموسم



Go Metallic! درجات ميتاليكية

درجات ميتاليكية



يمكنك أن تختاري أزياءك الشتوية بأقمشة لامعة أو بألوان ميتاليكية كالفضي والذهبي والبرونزي، لتتألقي في سهراتك وأمسياتك المقبلة. كما بإمكانك أن تختاري قميصاً ميتاليكي اللون مع سروالك الجينز لمشاوير النهار للحصول على إطلالة جريئة ولافتة.

تابعي المزيد : نصائح لتنسيق إطلالات عصرية باللون الجملي لخريف 2020



Olvie Green أخضر زيتوني

أخضر زيتوني



هي درجة مميّزة من اللون الأخضر، تناسب كثيراً فضل الشتاء ونادراً ما نراها في مجموعات الصيف. الأخضر الزيتوني هو لون داكن، يمكن أن تعتمديه كإطلالة كاملة دافئة، أو أن تنسّقيه مع اللون البني أو الجينز.

تابعي المزيد : اللون الزهري صيحة ألوان أزياء خريف 2020



Candy Crush لعبة الحلوى

لعبة الحلوى



لم يأت اللون الزهري في مجموعات خريف وشتاء 2020-2021 بدرجاته الفاقعة واللافتة، إنما أتى بدرجة هادئة باستيلية أقرب إلى الحلوى اللذيذة. وعلى الرغم من أنه لون زاهٍ ومرح، فقد استطاع أن يحتلّ مكانة لافتة في لوحة ألوان الشتاء.

تابعي المزيد : معاطف باللون الوردي موضة خريف 2020



Purple&Lilac بنفسجي ليلكي

بنفسجي ليلكي



إذا كنت تبحثين عن إطلالة شتوية مفعمة بالأنوثة والجاذبية، فإن اللونين البنفسجي والليلكي هما خياراك المناسبان. يمكنك أن ترتديهما معاً، أن أن تنسّقيهما مع ألوان أخرى تزيد من أناقتهما.

تابعي المزيد : كيف ترتدين الجينز في المناسبات الرسمية؟



Advertisements

Fiery Red أحمر ناري

أحمر

يأتي اللون الأحمر بدرجته النارية الجريئة ليزيد من أنوثة إطلالاتك الشتوية وإشراقتها. هو لون لافت بامتياز، يمكنك أن تختاريه كإطلالة كاملة إذا كنت تنشدين الجرأة، أو بإمكانك أن تدخلي إليه لمسة من اللون الأسود للمسة كلاسيكية.

تابعي المزيد : فساتين سهرة باللون الأسود من مجموعات الأزياء الراقية







Elegant Brown بني أنيق

بني أنيق



هو رفيق الإطلالات الشتوية، يتميز اللون البني بدرجته الترابية الداكنة والدافئة التي تلائم برد الشتاء وتزيد من دفء إطلالاتك. اختاريه على إطلالة كاملة وزيّنيها بإكسسوارات ذهبية أو بدرجات النيود الهادئة.

تابعي المزيد : البدلة السوداء قطعة كلاسيكية أساسية في خزانة السيدة





Shades of Blue الأزرق بمختلف درجاته



حفلت مجموعات خريف وشتاء 2020-20210 بدرجات متنوّعة من اللون الأزرق تفاوتت زرقة البحر وزرقة السماء ولون الفيروز.. وغيرها من الدرجات التي عكست انتعاشاً لافتاً في الإطلالات. وعلى الرغم من أن اللون الأزرق هو حليف الصيف، فقد حضر بقوّة في مجموعات الشتاء.

تابعي المزيد : البدلة البيضاء صيحة خريف 2020



The Green أخضر بلون الطبيعة

أخضر



هي الدرجة التي نعرفها من اللون الأخضر والتي تذكّرنا بأوراق الشجر وعناصر الطبيعة الخلابة. زيّن اللون الأخضر ملابس الشتاء فزادها انتعاشاً وأناقة. زيّني أزياءك الخضراء بإكسسوارات باللون الأسود أو الذهبي وتألقي بإطلالات فاخرة في الموسم المقبل.

تابعي المزيد : المعاطف الملونة صيحة خريف 2020





Le Beige البيج

البيج



لون هادئ، مريح، ويمكن تنسيقه مع ألوان أخرى داكنة. تجدينه في مجموعات هذا الموسم بدرجات مختلفة، تبدأ من النيود وتصل إلى درجة اللون القرفي. لا تتردّدي في اختيار هذا اللون لإطلالة راقية في الشتاء.

تابعي المزيد : موضة الشارع في أسبوع الموضة في باريس