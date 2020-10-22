كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أكتوبر 2020 08:46 مساءً - برزت العديد من موديلات صنادل كعب باللون الأسود تتميّز بتصاميم جذّابة ومفعمة بالأنوثة، والتي يمكن أن ترتديها السيدة في مختلف المناسبات، ومن المتعارف عليه أن الأسود هو لون كلاسيكي يرمز إلى القوة والثقة بالنفس، كما أنه كفيل بمنح كل سيدة الرقي والأناقة، لذلك نجده أساسياً وضرورياً في الخزانة خاصة وأنه يتماشى مع مختلف التدرّجات.



موديلات صنادل كعب باللون الأسود موضة خريف 2020

صندل من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin



لوك أنيق وشيك

صندل أنيق من أكوازورا Aquazzura

لا بدّ من امتلاك على الأقل صندل واحد بكعب باللون الأسود؛ لأنه يساعد السيدة من أجل الحصول على لوك أنيق وشيك من دون أي مجهود، فالماركات التجارية كثيرة وعديدة والتي قدّمت موديلات هذا الصيف تميّزت بأشكال متعدّدة من الكعوب، فهي تتراوح ما بين الكعب العالي، الكعب متوسّط الطول، العريض والرفيع.

يجب أن تحرص كل سيدة على اختيار الموديل الذي يتماشى مع أسلوبها، فإذا كانت من السيدات الكلاسيكيات، فهذه الصنادل هي حتماً المفضلة لديها، لذلك ننصحها باختيار صنادل كعب باللون الأسود، البسيطة والناعمة في تصميمها.

صندل من ستيف مادن Steve Maden

أما إذا كانت تحب انتعال صندل نسائي ذي كعب رفيع، فعليها أن تختار صندلاً يتّسم بكعبه باللون الذهبي الملفت ويتماشى مع إطلالاتها الرسمية ويليق بفساتين السهرة. أما لإطلالاتها النهارية فننصحها باللجوء إلى صندل يتميّز بكعبه المرفق بالحبيبات البرّاقة، فلا شكّ أن هذا الموديل سيضفي لمسة مميّزة إلى لوكاتها الصيفية أكثر فأكثر.

صندل ذو كعب رفيع من سان لوران Saint Laurent

ولكل سيدة تبحث عن صندل مع كعب عالٍ عريض باللون الأسود يساعدها في التمتّع بلوك مريح وأنيق في الوقت نفسه ويليق بإطلالاتها الكاجوال شيك، أو الرسمية، ما عليها سوى أن تختار الصندل الذي يمدح قوامها ويمنحها لوكْ ستايل، وملفت في الوقت نفسه، لذلك ننصحها باختيار صندل يتميّز بكعب موحّد، فهو يتماشى مع جميع إطلالاتها ويليق بالفساتين الصيفية المنعشة.

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لوك عملي وعصري

صندل بتصميم مميّز من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

إذا كانت السيدة تبحث عن صنادل كعب باللون الأسود، ويمنحها لوكاً عملياً أو طلّة عملية، ما عليها سوى اختيار تلك التي تتميّز بكعب متوسّط الطول، يأتي إما عريضاً أم رفيعاً، بالإضافة إلى الكعب الذهبي الذي سيمنحها سحراً كلاسيكياً وعصرياً في الوقت نفسه.

من ناحية أخرى، إذا كانت السيدة صاحبة أسلوب مرح، فهي بالتأكيد ستفضل صنادل كعب باللون الأسود التي تتّسم بلمسة ملفتة مثل الكعب الذي يتّخذ شكل 3 دوائر، أو ذلك المرفق بعقدة كبيرة يمنحها الراحة والأناقة.

صندل بتصميم شبابي ولافت من برادا Prada

وأخيراً يجب ألا ننسى أن صنادل كعب باللون الأسود تجمع بين الأناقة والعملية، وقد تكون مصنوعة من الجلد الطبيعي وتغطي القدم من الأمام، وبتصميم شبابي ومميّز مزيّن بالشراشيب الناعمة وأحياناً بعض الإكسسوارات لإضفاء لمسة ملفتة للنظر.



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