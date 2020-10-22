بـ"نيو لوك" غريب.. منى زكي في جلسة تصوير استثنائية

لايف ستايل

بشكل لافت واستثنائي، خضعت الفنانة منى زكي لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، حيث بدت بـ"لوك" غريب عما اعتادت الظهور به.

ونشر عدد من الصفحات المهتمة بالفن صور منى زكي الجديدة، حيث ارتدت أكثر من إطلالة باختيار منسقة الأزياء ندى خضر، والملابس كانت من Moschino، وإطلالة من Balmain، وVersace.

الصور التقطتها عدسة المصورة أمينة زاهر، أما المكياج كان بأنامل ديانا حربي والشعر من تصفيف وسام عيد، أما المجوهرات من Etoile Bijouterie أما الحذاء فمن Aquazzura.

بذكر أنه الفنانة منى زكي حلت ضيفة على قناة "سكاي نيوز عربية"، وأجرت لقاءً سريعًا تحدثت خلاله عن أحلامها في الفن، وكشفت عن أنها تقيم جلسة تصوير حاليا في بيروت، وكذلك تزور نيكولا جبران، وكذلك تحدثت عن صداقتها بياسمين عبدالعزيز وعلاقتها بزوجها أحمد حلمي، وفخرها بابنتها "لي لي".

وتحدثت منى زكي كذلك عن الفيلم الذي ترغب فيه تمثيله على الشاشات هو دور راقصة، "نفسي أكون عالمة أو راقصة، عندنا نماذج لسيدات كتير قوي قوي مهمين في الوطن العربي ومصر لازم أمثلهم".

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وردت على عدم تمثيلها بالأفلام تجارية: "ياسمين عبدالعزيز أكتر واحدة حققت مكاسب وفلوس من البطولات المطلقة، وللأسف معندناش بطولة نسائية مطلقة ولا أفلام تجارية فعلا، زي أفلام نادية الجندي ونبيلة عبيد، ومعرفش إيه الأسباب".

وعن نفس الجائزة التي أخذتها هي وزوجها الفنان أحمد حلمي في مهرجان أوسكار السينما المصرية عن دورها في فيلم "أسوار القمر"، كأفضل ممثلة قالت: "أحمد حلمي دمه أخف وألذ وأكثر جماهيرية، أنا اتبسطت ليه جدا".

وأكملت، "أنا حصلت على جايزتين في المهرجان ده، بس أنا بتبسط جدا لأحمد حلمي، إحنا كنا صحاب قبل الجواز وفيه بينا محبة وعشرة بتمناله أحسن من اللي عندي مليون ألف مرة".

وتحدثت عن علاقتها بأحمد زكي: "نصحني بإن كلمة لا مهمة، وقالي لازم تتعلمي وتعرفي تقولي لا، اختاري أعمالك باهتمام ولازم تكون مهمة وخلي عندك أمل".

وبدافع الحب والصداقة شاركت مع ياسمين عبدالعزيز في فيلمها كضيفة شرف في أفلامها، ووصفتها بأنها "جدعة وطيبة وواضحة وصريحة، أنا بكون ضيفة شرف لأصدقائي، أو أعمل مشهد واحد يكون مهم جدا في العمل ده.

وقالت منى زكي عن ابنتها لي لي، "كنت حريصة من وهي صغيرة محدش يعرف إنها مشهورة ولا تتعامل على أساس أنها مشهورة لأن هي معملتش حاجة للشهرة، وعشان كدة لما كانت في سن مناسب، وبتعمل حاجة بدأت تظهر على السوشيال ميديا، وترسم على الحاجات وتعمل اللي بتحبه".