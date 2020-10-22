نشرة الموضة: رانيا يوسف جريئة.. ونرمين الفقي ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

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درة:

أثارت الفنانة درة الجدل في الفترة الأخيرة وجذبت الأنظار إليها بعدما أطلقت أو مجموعة أزياء من تصميمها، وكان من ضمن المجموعة فستان أبيض أنيق قصير مصنوع من الجوبير وأسفله بطانة أوف وايت.

واختارت درة أن يكون تصميم الفستان قصيرا ومجسما من أعلى وبه كشكة في بداية الكم وبه فتحة صغيرة من عند الصدر، ومنفوش من أسفل.

ثم نشرت صورة لموديل آخر من ضمن موديلات مجموعتها الجديدة عبارة عن جاكيت جلد لونه بينك يميل إلى موديلات الأوفر سايز.

رانيا يوسف:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لأحدث إطلالة لها، وهي ترتدي فستان قصير أبيض مقلم باللون البني، ونسقت مع الفستان حقيبة بيضاء مع سليبر أبيض، وارتد نعه خلخال.

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نرمين الفقي:

اعتادت الفنانة نرمين الفقي أن تجذب الأنظار إليها بإطلالتها الأنيقة المميزة، وظهرت في أحدث إطلالة لها وهي ترتدي تيشرت أبيض به رسومات بالتركواز وبنطلون أبيض جينز.

وانتعلت نرمين مع الإطلالة الكاجوال سليبر أبيض، وحقيبة كروس صغيرة بني.

سمية الخشاب:

خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة بفستان أسود جرئ مصنوع من الأورجانزا الشفافة وبه فصوص من الترتر وأسفله جيبة.

واعتمدت سمية تسريحة شعر كلاسيكية تناسبت مع إطلالة الفستان، وانتعلت هيلز أسود جلد.

منة فضالي:

طلت الفنانة منة فضالي بإطلالة جاكوال تميزت بألوانها المبهجة، حيث ارتدت تيشرت إبيض ونسقت معها بنطلون بألوان الباستيل، واعتمدت على كاب إبيض.