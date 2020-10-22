منى زكي تفاجئ متابعيها بلوك جديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة منى زكي فاجأت بها محبيها بنيو لوك لم تظهر به من قبل، حيث كانت تعتمد على درجات الأسود والبني.
غيرّت "زكي" لون شعرها وحولته من الأسود الغامق إلى اللون الأومبري العسلي مع خصلات فاتحة شقراء.
وتناسب لون الشعر الجديد مع لون بشرة منى، خاصة وأنها اعتمدت معه مكياج ترابي دافئ.
يذكر أن منى زكي تشارك في فيلم جديد "الصندوق الأسود" بعد غياب دام لأربع سنوات، ومن المفترض أن يتم طرحه في 28 أكتوبر الجاري.
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