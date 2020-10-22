كورونا اليوم: كسور العمود الفقري تهددك بالوفاة.. وهذه علاقة تقلبات الجو بالفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

كسور العمود الفقري تهددك بالوفاة

كشفت دراسة جديدة أن المرضى الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكسور العمود الفقري، هم أكثر عرضة للوفاة من المرض بمقدار الضعف.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلةEndocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism، ونقلها موقع " medicalxpress"، تحدث كسور العمود الفقري عندما تنهار الكتلة العظمية أو الجسم الفقري في العمود الفقري، مما قد يؤدي إلى ألم شديد وتشوه وفقدان الطول.

هؤلاء الأكثر عرضة لـ"كوفيد طويل الأمد"

قال علماء إن العمر المتقدم والإصابة بطيف واسع من الأعراض يزيدان من احتمالات إصابة مرضى كوفيد-19 بـ"كوفيد طويل الأمد".

وجاء في دراسة أن مصابا واحدا بكوفيد-19 من كل 20 يستمرون في المعاناة من آثاره لـ 8 أسابيع على الأقل، وفق ما ذكرت صحيفة " بي بي سي نيوز".

كما كشفت الدراسة التي أجريت في جامعة كينجز كوليدج في العاصمة البريطانية لندن أن مخاطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد تزداد عند الإناث والبدناء والمصابين بالربو.

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علاقة تقلبات الجو بالفيروس

أعلن المكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك في روسيا، أن مقاومة الجسم للعدوى المرضية بما فيها "كوفيد-19"، يمكن أن تنخفض نتيجة التقلبات الحادة في درجة الحرارة، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وجاء في بيان المكتب، "تذكر هيئة حماية المستهلك بأن برودة الجسم المرتبطة بتغير الطقس والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مؤقت في مقاومة الجسم لالتهابات الجهاز التنفسي، بما فيها عدوى كوفيد-19"، لذلك يجب الاهتمام بتغير درجة الحرارة داخل المساكن، والتأكد من عمل وسائل التدفئة بصورة صحيحة، بحيث تكون ضمن المعايير المعمول بها وألا تقل درجة الحرارة داخل المساكن ورياض الأطفال والمدارس وأماكن العمل والمستشفيات عن 20 درجة مئوية.

أربعة سيناريوهات للإصابة

كشف الطبيب والإعلامي الروسي ألكسندر مياسنيكوف عن أربعة أنواع لحالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

الأول: مرض بمسار من دون أعراض.

الثاني: عدوى الفيروس التاجي مصحوبة بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

الثالث: مضاعفات في شكل التهاب رئوي خفيف.

الرابع: شكل عدواني من المرض مع التهاب رئوي حاد.