شاهد أبرز إطلالات نجوم مهرجان الجونة في الدورة السابقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا تسعى نجمات الفن فقط للظهور بأفضل طلّة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، بل أصبح نجوم الفن أيضا يسعون لخطف الأضواء ولفت الانتباه بإطلالاتهم.

ويتوافد النجوم، والنجمات يوم 23 أكتوبر الجاري ولمدة 8 أيام على منتجع الجونة الساحر بمدينة الغردقة لمتابعة فعاليات المهرجان في دورته الرابعة، وتحرص النجمات والنجوم على الظهور في أحسن صورة.

وفي التقرير نسترجع معكم إطلالات الفنانين الأجرأ خلال دورات مهرجان الجونة الماضية منذ عام 2017:

- البدلة بلون الأبيض العاجي:

كان للبدلة البيضاء حضور لافت جدا بمهرجان الجونة، إذ اعتمدها كثير من الفنانين خاصة باليوم الأول خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، من بينهم الفنان شريف رمزي.

- التوكسيدو:

ظهر عدد من النجوم ببدلة ذات التصميم التوكسيدو، مثل النجم محمد فراج، ويتوفر هذا الموديل في الأسواق بتصميين، الأول صف واحد من الزراير، وهو النوع الكلاسيكي، أما النوع الثاني بصفين من الزراير

- البدلة السليم ذات الزرارين (Two Button Suit silm Style ):

من الموديلات القديمة الكلاسيكية التي ظهرت بكثرة على ريد كاربت الجونة، إذ اعتمادها الفنان أكرم حسني، وتعتبر تلك البدلة اختيار موفق لأنها تناسب المناسبات الليلة والصباحية.

- بدلة ذات الزرار الواحد - One Button suit:

اختار أغلب نجوم الجونة بدلة ذات زرار واحد، لأنها تعتبر من أكثر الموديلات انتشارا، مثل الفنان محمد محمد رمضان، لذا فإذا كنت تفكر في اعتمادها، فهي تناسب أكثر أصحاب الجسم النحيف، ويفضل ارتداء هذا النوع في الخروجات المسائية.

- البدلة البيج:

لاحظنا أيضا ظهور عدد من النجوم بالبدل البيج أو التي تتخذ درجات اللون البني الفاتح، مثل الفنان تامر حبيب، واعتمدوها بتصميم Summer Suit أي الصيفية، وبسبب لونها المميز فهي لا يناسبها سوى الأحذية الكلاسيك ذات اللون البني الداكن لإطلالة أنيقة وعصرية.

- البدل الرجالي الكاروهات - Check Suit:

اعتمد أغلب النجوم خلال فعاليات الجونة على البدل الكاروهات، وكانت اختيار موفق لهم لأنها تتمتع بأناقة عالية تناسب أجواء الجونة، مثل الفنان أحمد داوود.

كما تناسب الإطلالات النهارية مثل مقابلات العمل الرسمية أو حفلات الزفاف الصباحية الأوبن إير، أو السمي فورمل، ويمكن ارتدائها مع قميص أو تيشرت و في الشتاء على بلوفر.

- البدل الكلاسيكية:

سيطر "الأسود" بشكل كبير على معظم تصميمات "البدل الكلاسيكية"، مثل الفنان محمد فراج، وأحمد مالك، ومحمد تايسون، وإياد نصار، والنجم العالمي سيلفستر ستالون، وخرج الفنان باسل الخياط عن المألوف، واختار "بدلة" باللون الكحلي الفاتح.

الممثل الأمريكي، أوين ويلسون، بإطلالة "كاجوال:

كما ظهر الممثل الأمريكي، أوين ويلسون، بإطلالة "كاجوال"، إذ اختار "جاكيت" باللون اللبني الفاتح، وقميص باللون الأبيض، وبنطلون رمادي فاتح.