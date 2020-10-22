7 تأثيرات غير متوقعة لتناول الأرز يوميا.. مفيد أم مضر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الأرز يوميا، نظرا لمذاقه اللذيذ والرائع، لكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله يوميا، وفق ما ذكر موقع "blushin".

1- يبقيك ممتلئا بالطاقة:

غني بالكربوهيدرات التي تعتبر وقودا لجسمك، وبالتالي يجعلك ممتلئا لفترة طويلة، بالإضافة إلى إنه يسهل الأداء الصحي لعقلك.

2- ينظم ضغط الدم:

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فالأرز مفيد لك، نظرا لأنه يحتوي على محتويات الصوديوم التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3- يخفض الكولسترول السيئ:

الأرز ليس مصدرا للكوليسترول في حد ذاته، ولا يحتوي حتى على الدهون، لذا يمكن أن يحافظ على السمنة ويساعد في التحكم في وزن الجسم.

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4- يحميك من السرطان:

إذا كنت من محبي الأرز، فابحث عن الأرز البني الغني بالألياف القابلة للذوبان، حيث تعمل هذه الألياف كدرع لجسمك وتمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

5- مفيد لبشرتك:

يعتبر الأرز من أهم المكونات في منتجات التجميل الكورية، إذ يمكن أن يهدئ أي نوع من تهيج الجلد كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة لوقف التأثير الضار للجذور الحرة على بشرتنا.

6- مصدر غني بالفيتامينات والمعادن:

الأرز غني بفيتامين د والنياسين والكالسيوم والألياف والريبوفلافين والحديد والثيامين، وهذه العناصر الغذائية ضرورية لجسمك لأنها تعزز جهاز المناعة وتنظم أيضا معدل الأيض الأساسي لنظامك.

7- يمنع مرض الزهايمر:

إذا كنت تأكل الأرز بشكل منتظم، فهذا يعزز وظيفة ونمو الناقلات العصبية، مما يساعد مرضى الزهايمر على محاربة المرض.