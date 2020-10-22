"بقوتك هتقدري".. يوم ترفيهي لمريضات سرطان الثدي

صحة

بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظمت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بالتعاون مع أحد فنادق القاهرة فاعلية "بقوتك هتقدري" لأكثر من 50 سيدة من محاربات سرطان الثدي.

تضمن اليوم فقرة اليوجا بالضحك مع المدربة أوتا ديفيكا، والتي تعد أحد أشكال الدعم النفسي الذي تحتاجه مريضات سرطان الثدي، حيث أكدت أن الضحك حتى ولو كان مصطنعا فإنه يبث تدريجيا السعادة في جسد الإنسان مما يرفع من معنوياته.

كما تحدثت الدكتورة رانيا رفعت أخصائي الدعم النفسي بالمؤسسة، في جلسة تفاعلية مع السيدات عن السعادة والرضا والتوازن بين التحديات والصعاب التي نواجهها والاستمتاع بنعم الحياة، وكيفية التعامل مع المشاعر السلبية بطريقة صحية.

Advertisements

ورحبت هالة صبري مديرة إدارة التسويق والمبيعات بالفندق بالحاضرات، مؤكدة أن الفندق يحرص دائماً على القيام بدوره في سياق المسؤولية الاجتماعية التي يمارسها نحو دعم المجتمع.

وحضر الحدث جون سباستيان كلينج المدير العام والذي رحب بالحاضرات، وقطع قالبا من الكيك احتفالا بشهر أكتوبر والذي أعرب أيضا عن سعادته لمشاهدة الفرحة والسعادة على وجوه السيدات.

وقال الدكتور محمد شعلان رئيس المؤسسة، "نحرص دائما على عقد الأنشطة التفاعلية والترفيهية والتوعوية لمحاربات سرطان الثدي والمتعافيات منه، لما له أثر جليل في استكمال مسيرة الحياة ومجابهة المشاكل التي قد تصل لحد التعقيد بسبب الإصابة بمرض سرطان الثدي".

وقالت غادة خلف الله مدير الإعلام والعلاقات الخارجية أن شهر أكتوبر ليس فقط شهرا للتوعية بسرطان الثدي ولكن يجي أيضا أن نتذكر ومحاربات سرطان الثدي وندعمهم على الرحلة النفسية والمرضة التي مروا بها ونشجع المريضات اللاتي يتلقين العلاج حاليا على استجماع شجاعهتهن وقوتهن لمجابهة المرض وتحدياته