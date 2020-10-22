ابنة منال سلامة تحتفل بنجاح خط أزيائها الأول: "شغلي اتباع في 24 ساعة"

علاقات و مجتمع

احتفلت أميرة عادل أديب، ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة، بنجاح أول خط أزياء خاص بها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "أميرة" باللغة الإنجليزية: "تم بيع جميع مجموعة الأزياء خلال أقل من 24 ساعة.. الحمد الله.. لا أستطيع أن أصدق ذلك"، ووجهت الشكر لجميع أفراد أسرتها وأصدقائها على دعمهم لها، مؤكدة حماسها للاستمرار في مجال الموضة والأزياء.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ30 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "سعداء للغاية بنجاحك وتميزك"، و"السر في العائلة والدعم الكبير"، و"أول مرة أعرف عن شريف سلامة يبقى خالك".

تفاصيل حادث منال سلامة وابنتها

وكانت الفنانة منال سلامة وابنتها، تعرضتان لحادث السير على طريق الساحل الشمالي، منذ عدة أسابيع، لتروي الأم تفاصيل ما حدث قائلة خلال تقديمها برنامج "أحلى الكلام"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إن صديقتها دعتها للقدوم إلى الساحل الشمالي لعدة أيام لتغيير الجو رغم أنها لم تكن تنوي الذهاب إلى الساحل على الإطلاق، "طلبها أخجلني ووافقت على القدوم إلى الساحل أنا ونجلتي من باب المجاملة لصاحبتي".

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وأشارت إلى أنها مُصابة بشد بسيط في "الدسك"، وطلبت من صديقتها عدم الحضور كون المشوار طويل والقيادة غير محببة لها في الواقت الحالي فضلًا عن كونها متعبة، ولكن صديقتها أصرت على ذلك وأرسلت لها سيارة بسائق، موضحة أنها كانت تريد قيادة السيارة قبل وقوع الحادث بخمس دقائق، لكنها خشيت من إحراج السائق.

وأوضحت أن عينيها غفلت لمدة 10 ثوان وفوجئت بانفجار إطار السيارة وانقلبت السيارة أكثر من 3 مرات، معقبة: "بعد خروجي أنا وابنتي أميرة وصاحبتها سلمى كانت ملابسنا ووجوهنا مملوءة بالدم ولم أعرف مصدر الدم من أين، ولكن خوفي الشديد كان على ابنتي أميرة وصاحبتها سلمى".

وتابعت: "كان الرعب والخوف الشديد ظاهر على وجوه ابنتي وصديقتها مع صرخات هيستيرية منهم، الحمد لله انكتب لنا عمر جديد وستر ربنا كبير وكان عظيما علينا، بمجرد أن فتحت عينها لقيت خمسين شخص أمامي يقدمون المساعدة لي ولابنتي وصاحبتها، ومن فرط الخوف على ابنتي رجعت وكنت خائفة جدًا عليها".

وواصلت: "طالب دكتور نفسي ممن كانوا بجوارنا أن تُنقل أميرة ابنتي إلى المستشفى فورًا، وجاءت سيارة الإسعاف خلال دقيقتين، وذهبت إلى مستشفى العلمين وجرى عمل اللازم لابنتي ولنا جميعا".