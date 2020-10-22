قبل عرسان عين شمس.. وقائع زواج الأطفال في مصر (صور)

علاقات و مجتمع

الطفلان في المرحلة الابتدائية، العروس والعريس 12 عاما، حفل خطوبة وحنة في الشارع، أثار جدلا واسعا مؤخرا بسبب أن صغر عمر العروسين، ولكن تلك ليست الواقعة الأولى التي تسبب جدلا واسعا بسبب زواج الأطفال في مصر.

حنة طفلين في عين شمس

انتشرت فيديوهات لطفلين في منطقة عين شمس، خلال حفل الخطوبة، وارتدت الفتاة لتلك المناسبة ملابس أكبر من سنها، ما أدى لحالة من الجدل والاستياء، فأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط زواج لطفلين يبلغان من العمر 12 عاما بمنطقة عين شمس، بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في تصريحات خاصة لـ"هن"، أن وحدة التواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت إحدى السيدات "القائمين على تجهيزها للعرس" بنشر صور العروس.

وأشارت "السنباطي" إلى أنه جرى تحرير بلاغ بمضمون الشكوى، وعلى الفور جرى إحالة البلاغ للجنة الحماية للتحقق منها، لافتة إلى أنه بالفعل توجهت لجنة الحماية الفرعية بعين شمس لمحل الواقعة وتبين أن العروسين كلاهما يبلغ من العمر 12 عاما، وأن الطفلة تقيم مع الجدة والتي أفادت بأنها مجرد خطبة.

وأكدت "السنباطي" أنه جرى أخذ كافة التعهدات والإقرارات على أهل الطفلين بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانونى، موضحة أنه جرى عقد جلسة إرشاد أسري للأهل، وتوعيتهم بمخاطر الزواج المبكر، وتداعياته على الطفلين في هذا السن.

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زواج أطفال في سوهاج

أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة، زواج طفلين، لم يبلغا السن القانونية، في محافظة سوهاج، وذلك قبل خروج الطفلة العروس من الكوافير.

وقالت سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفقا لبيان نشره المجلس على صفحته بموقع "فيسبوك": "خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقى بلاغا عاجلا من أحد الأهالي يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر (15) عاما بتزويجها من طفل (17) عاما"، مشيرا إلى إتمام الزفاف في ذات يوم البلاغ المقدم للمجلس.

اتخذ المجلس على الفور الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزيجة، حيث جرى إحالة الواقعة للجنة الحماية بالمحافظة وللجمعية الشريكة للتدخل العاجل وللتحقق من المعلومات الواردة واتخاذ التدابير اللازمة.

أكدت اللجنة الفرعية صحة المعلومات التي وردت بالبلاغ، وعلى الفور جرى تحرير محضر بهذه الواقعة، لافتة إلى أن "الطفل العريس كان متوجها إلى الطفلة (العروس) بالكوافير المتواجدة به لإتمام إجراءات الزواج".

خطوبة كفر الشيخ

بدأت واقعة طفلي كفر الشيخ "فارس وندى"، بمقطع فيديو تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خطوبة طفلين بالصف الثالث الإعدادي، يبلغان من العمر 15 عاما في محافظة كفر الشيخ، وقيامهما بالرقص مع بعضهما البعض خلال حفل الخطوبة، الذي أقيم لهما بمدينة دسوق.

تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأخذ التعهد اللازم على أسرتيهما لعدم إتمام تلك الزيجة قبل بلوغ السن القانونية.

زواج بالدقهلية

ورد بلاغ للمجلس القومي للطفولة والأمومة، يفيد بزواج طفلين بمحافظة الدقهلية، العريس وعروسه يبلغان من العمر 12 عامًا.

جرى تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل، وتحويله إلى لجنة حماية الطفل بالمحافظة للتأكد من صحة البلاغ، وجرى أخذ إقرار على أولياء الأمور بتعهدهم بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ الطفلين السن القانونية.