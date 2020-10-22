لماذا تختلف إصابات كورونا بدرجات متفاوتة من الحمى والتعب ومشاكل التنفس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أكد علماء أن الأشخاص لديهم قابلية مختلفة للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ويصابون بدرجات متفاوتة من الحمى والتعب ومشاكل التنفس، وهي الأعراض الشائعة للمرض، ما الذي قد يفسر هذا الاختلاف؟

وفقا لموقع "medicalxpress"، قد يكون لدى العلماء في جامعة كاليفورنيا وريفرسايد بالولايات المتحدة الأمريكية إجابة لهذا اللغز.

وفي ورقة بحثية نُشرت في مجلة Informatics in Medicine Unlocked، أظهر الباحثون لأول مرة أن التباين الملاحظ في كوفيد-19، قد يكون له مصادر جزيئية أساسية، حيث يمكن أن تساعد النتائج في تطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية فعالة ضد المرض.

وقالت سيكا زينج، الأستاذة المساعدة في العلوم الطبية الحيوية في جامعة سيكا زينج: "استنادًا إلى المؤشرات الحيوية والملامح الجزيئية للأفراد، يأمل المرء في تطوير اختبارات طبية أفضل لاستيعاب هذه الاختلافات في مراقبة انتقال الفيروس وعلم الأمراض، مما يساعد في توجيه خيارات العلاج".

ويختطف فيروس SARS-CoV-2 الجزيئات البشرية ما يسبب تكاثر الفيروس، كما يهاجم الوظائف الخلوية البشرية، وتسمى هذه الجزيئات البشرية مجتمعة جينات مضيفة SARS-CoV-2 .

وقام الباحثون بتحليل منهجي للتعبير الجيني لفيروس SARS-CoV-2، واختلافاتهم، والاعتماد على العمر والجنس في السكان باستخدام علم الجينوم على نطاق واسع.

Advertisements

ووجدوا في البداية أن التشابه في التعبير الجيني يرتبط عمومًا بتعرض الأنسجة لعدوى SARS-CoV-2، من بين الجينات الستة الأكثر تباينًا في السكان، حددوا ACE2 و CLEC4G و CLEC4M، والتي من المعروف أنها تتفاعل مع بروتين سبايك لـ SARS-CoV-2.

ومن المحتمل أن يزيد التعبير الأعلى لهذه الجينات من احتمالية الإصابة بالعدوى وظهور أعراض حادة، وتشمل الجينات المتغيرة الأخرى SLC27A2 و PKP2، وكلاهما معروف بتثبيط تكاثر الفيروس؛ و PTGS2، الذي يسبب الحمى، كما حدد أصحاب الدراسة أيضًا المتغيرات الجينية المرتبطة بالتعبير المتغير لهذه الجينات.

وفقًا للباحث "زينج" ، قد يساعد التعبير عن جينات الفيروس في تصنيف المجموعات التي تعاني من خطر الإصابة بكورونا بشكل أفضل.

وقال الباحث: "إن التقييم الأكثر شمولاً للمخاطر يمكن أن يوجه بشكل أفضل المرحلة المبكرة من توزيع اللقاح، يمكن أيضًا تطوير الاختبارات لتشمل مراقبة تطور المرض بشكل أفضل، ويمكن أيضًا استخدامها لتقسيم المرضى إلى طبقات لتقييم فعالية العلاج وتعزيزها في نهاية المطاف."

ويتابع: "بالإضافة إلى تحديد الجينات الأكثر تنوعًا لـ SARS-CoV-2، تشير نتائج الدراسة إلى وجود عوامل بيولوجية وراثية ومتعددة تكمن وراء التباين السكاني في عدوى SARS-CoV-2 وشدة الأعراض".

واختتم الباحث: "بالطبع، ستحتاج هذه النتائج إلى تأكيد بمزيد من البيانات، لكن النتائج تشير إلى قيمة محتملة لمشروع واسع النطاق لتوصيف الأنماط الجينية لدى مرضى كوفيد-19".

بعد ذلك، يخطط الباحثون لمزيد من تحليل الأنماط الجينية واسعة النطاق وبيانات النسخ لمرضى كورونا عند إتاحتها وتحسين النتائج.