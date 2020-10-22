أدوية لا غنى عنها في صيدلية المنزل بزمن الكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
كشفت الدكتورة لودميلا لابا، عن أنواع الأدوية التي من الضروري وجودها في صيدلية البيت، خلال فترة انتشار الجائحة. وفي نفس الوقت استشارة الطبيب عند الشعور بوعكة صحية.
وتقول الدكتورة، "يجب خلال فترة خطر الإصابة بعدوى فيروسية، أن توجد في صيدلية البيت أدوية معينة تفيد في مساعدة الشخص المريض لحين وصول الطبيب. لأن استدعاء الطبيب أمر ضروري جدا، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".
وتضيف، فمثلا عند ارتفاع درجة حرارة الجسم تنصح بتناول أدوية مخفضة للحرارة. كما تنصح بضرورة الاحتفاظ بالمضادات الحيوية في صيدلية البيت وخاصة الماكروليدات منها، لأنها أكثر أمانا، ومع ذلك يجب تناولها بعد استشارة الطبيب فقط.
وتؤكد الدكتورة على ضرورة وجود أدوية مضادة للفيروسات في صيدلية البيت، وكذلك أدوية لتعزيز منظومة المناعة، وأدوية أساسها البكتيريا اللبنية وبيفيدوباكتيريا.
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