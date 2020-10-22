صور.. إنجي المقدم بدون مكياج في الجونة "عروسة البحر"

لايف ستايل

بإطلالة متعددة الألوان، أطلت الفنانة إنجي المقدم في أحدث ظهور لها خلال استمتاعها بأجازتها في رحلة بحرية بمدينة الجونة، حيث شاركت جمهورها بعدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "إنجي" بملابس بحر تجمع بين الأسود والرمادي والأزرق والقرمزي، والتي تتميز بأنها دون أكمام، وبفتحة جانبية، فضلا عن إطلالتها دون مكياج، وبشعر "ويفي"، مع نظارة شمسية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ17 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "فخر السينما والدراما المصرية"، و"زي القمر من غير مكياج"، و"عروسة البحر الأحمر".

شهدت منطقة منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة إجراءات أمنية واحترازية مشددة ورفع درجة الاستعداد القصوى وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة ورفع درجة التفتيش الأمني، استعدادا لبدء مهرجان الجونة السينمائي خلال ساعات.

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وتستضيف مدينة الغردقة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بإجراءات احترازية ووقائية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن المقررافتتاح المهرجان مساء غد الجمعة وتستمر الفعاليات حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري بحضور العديد من الفنانين والفنانات وعدد من الشخصيات العامة والمشاهير من عدة دول عربية وأجنبية.

وأكد مصدر بمنتجع الجونة أن إدارة المهرجان تضع اللمسات النهائية والأخيرة استعداداً لبدء المهرجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وتواجد أمني مكثف، والتنبيه بعدم التواجد في منطقة الاحتفال سوى للعاملين في إعداد وتنظيم المهرجان.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، اختيارها للمذيعة هيلدا خليفة لتكون مقدمة حفل افتتاح الدورة الرابعة المقرر انطلاقها غدا الجمعة، وأكدت الإدارة عبر حسابها الرسمي أنها متشوقة للانضمام إلى فعاليات المهرجان لتقديم حفل افتتاح الجونة السينمائي 2020.

وقالت هيلدا خليفة عبر حسابها الرسمي على "السوشيال ميديا"، إنها سعيدة لاختيارها لتقديم حفل الافتتاح، وعبرت عن حماسها وانتظارها لهذا اليوم.

جدير بالذكرأن هيلدا خليفة والتي تحمل الجنسية اللبنانية عملت كمقدمة لبرنامج ستار اكاديمي لمدة 11 موسما، وتحظى بقبول جماهيري وشهرة واسعة.