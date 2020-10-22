"طلبها في الحلال".. حنة طفلين في الشارع والأمن يتحرك (القصة الكاملة)

علاقات و مجتمع

مجموعة من الصور والمقاطع المصورة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وثقت حنة طفلين في إحدى مناطق القاهرة، يبلغان من العمر 12 عاما.

تفاصيل الحنة

في البداية كانت الطفلة مرتدية قميص نوم كشف عن ساقيها، وظهرت الحنة في يديها، ووضعت شعرها دون تنسيق، وكانت واقفة بجانب الحنانة.

ثم ظهرت الفتاة في الحنة مرتدية "جامب سوت" من اللون الأصفر، وغطت الحنة يديها، كما وضعت تاجا كبيرا على شعرها المصفف بعناية، وكان من أكثر المشاهد غرابة وضعها كميات كبيرة من المكياج لا تعكس سنها الصغير أو طفولتها.

الفتاة كانت ممسكة بعبلة ذهبية بها شبكتها، وجلس بجانبها العريس، الذي يضاهيها في صغر حجمها والسن، وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء، حيث كانت الحنة في الشارع بإحدى مناطق مصر الشعبية.

الفرح بعد 10 أيام

في أحد المقاطع المصورة، ظهر العريس وهو في المرحلة الابتدائية، حاملا خطيبته ولف بها وسط المدعوين، وبدا من التعليقات أن الطفلين من منطقة "مساكن عين شمس"، الشعبية.

وقال رواد السوشيال ميديا الذين نشروا الفيديوهات، إن فرح الطفلين بعد 10 أيام من الآن.

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دعوات بالقبض على أسرتي الطفلين

هجوم كبير شهدته ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، جيمعها تؤكد ضرورة القبض على المتسببين في زواج الأطفال، وحتمية القبض على أهليتهم لما تسببوا فيه من عنف ضد الأطفال متمثل في الزواج.

وفي حين كان الهجوم شديدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دافع البعض عنهم قائلا إن الطفل طلبها في الحلال لأنه يحبها فما الضرر من ذلك.

تحرك قوات الأمن

من جانبه قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية تفحص فيديو متداول لحفل خطوبة طفلين في المرحلة الابتدائية، بمنطقة عين شمس، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أسرتي الطفلين في حالة ثبوت صحة الواقعة.