حنة "طفلين" في عين شمس.. العرسان "ابتدائي" والعروسة بـ"قميص نوم" (صور)

علاقات و مجتمع

خلال ساعات قليلة، أصبحت حنة طفلين في الشارع بمنطقة "مساكن عين شمس" الشعبية، هي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لما بدر من العروسة والعريس من تصرفات لا تليق بسنهما الصغير، فقد أقام الأهل حنة كبيرة في الشارع دعا إليها الأقارب والأهل والأصدقاء، وفيما يلي أبرز مشاهد حنة الطفلين في عين شمس.

العروسة مرتدية قميص نوم

في البداية ظهرت الفتاة، وهي طفلة لا يتعد عمرها 9 سنوات، بجانب "الحنانة" التي تولت مهمة رسم الحنة على يديها، وكانت سيدة بسيطة مرتدية عباءة وطرحة، بينما العروسة ارتدت قميص نوم، وشمرته كاشفة عن جسدها الصغير الذي لا يوحي بأنها عروسة.

ورسمت الطفلة الحنة على كفيها كعادة العرائس في هذا اليوم المميز، والذي يحتفلن فيه بتوديع العذوبية.

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المكياج واللوك

في البداية كانت الطفلة طبيعية دون مكياج أو شعر مصفف، ولكنها سرعان ما تبدلت، حيث ارتدت لتلك المناسبة جامب سوت من اللون الأصفر، بعد قميص النوم، وصففت شعرها ووضعت فيه تاج كبير زين رأسها.

كما وضعت مكياجا صارخا بدا غير ملائم لجسمها الصغير، أو سنها الذي لا يتعدى 9 سنوات، مع روج أحمر صارخ وكثير من الكحل.

وغيرت الفتاة من فستانها فتارة ظهرت بالجامب سوت، وتارة أخرى بفستان سهرة لامع "وان شولدر"، وظهرت بجانبها طفلة أخرى يبدو أنها صديقتها.

الشبكة

على كنبة صغيرة وسط كثير من الدعوين، جلس العريس الذي يبلغ عمره 10 أعوام بجانب الفتاة، وكلاهما في المرحلة الابتدائية، ومع الزغاريد والفرحة الكبيرة، أمسكت الطفلة بشبكتها، وكان العريس بجانبها يهم بإهدائها الشبكة، قبل الفرح المقرر عقده بعد 10 أيام بحسب ما زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حضن وحميمية

خلال حفل الحنة، رقص العرسان على نغمات كثير من الأغنيات الشعبية وغيرها، واحتفالا بتلك المناسبة الخاص، حمل العريس الطفلة، ولف بها دورة كبيرة، وسط زغاريد وفرحة الأهل والأصدقاء.

بعد انتشار تلك الصور والمقاطع المصورة، انقلبت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، جيمعها تؤكد ضرورة القبض على المتسببين في زواج الأطفال، وحتمية القبض على أهليتهم لما تسببوا فيه من عنف ضد الأطفال متمثل في الزواج.

وفي حين كان الهجوم شديدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دافع البعض عنهم قائلا إن الطفل طلبها في الحلال لأنه يحبها فما الضرر من ذلك.

من جانبه قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية تفحص فيديو متداول لحفل خطوبة طفلين في المرحلة الابتدائية، بمنطقة عين شمس، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أسرتي الطفلين في حالة ثبوت صحة الواقعة.