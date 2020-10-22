هل تقلبات الجو تؤثر على مقاومة الجسم لـ "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلن المكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك في روسيا، أن مقاومة الجسم للعدوى المرضية بما فيها "كوفيد-19"، يمكن أن تنخفض نتيجة التقلبات الحادة في درجة الحرارة، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".
وجاء في بيان المكتب، "تذكر هيئة حماية المستهلك بأن برودة الجسم المرتبطة بتغير الطقس والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مؤقت في مقاومة الجسم لالتهابات الجهاز التنفسي، بما فيها عدوى كوفيد-19". لذلك يجب الاهتمام بتغير درجة الحرارة داخل المساكن، والتأكد من عمل وسائل التدفئة بصورة صحيحة، بحيث تكون ضمن المعايير المعمول بها وألا تقل درجة الحرارة داخل المساكن ورياض الأطفال والمدارس وأماكن العمل والمستشفيات عن 20 درجة مئوية .
وتضيف، كما يجب على الجميع الاهتمام بمعايير النظافة الشخصية، لأنها إحدى الوسائل المهمة للوقاية من الأمراض المعدية.
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