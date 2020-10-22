أربعة سيناريوهات للإصابة بعدوى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات كشف الطبيب والإعلامي الروسي ألكسندر مياسنيكوف عن أربعة أنواع لمآلات حالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي. ووضع مياسنيكوف خلال مقابلة تلفزيونية مظاهر عدوى "كوفيد – 19" في أربعة سيناريوهات، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم". الأول: مرض بمسار من دون أعراض. Advertisements الثاني: عدوى الفيروس التاجي مصحوبة بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة. الثالث: مضاعفات في شكل التهاب رئوي خفيف. الرابع: شكل عدواني من المرض مع التهاب رئوي حاد. ولفت الطبيب إلى أن الخيار الرابع خطير، وخاصة إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة.

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