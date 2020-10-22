أسباب تدعوك لتناول قرع العسل يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعتبر اليقطين أو القرع العسلي من الخضروات الخريفية التي تحتوي على عناصر هامة تجعل منه طعاما صحيا، فضلا عما يتمتع به من المذاق الحلو.

ويحتوي 100 جرام من اليقطين على 26 سعر حراري فقط و6ر0 جرام فقط من الدهون، ولذلك فإنه يناسب الراغبين في خفض أوزانهم دون مشاكل، ونظرا لأن اليقطين لا يحتوي على أحماض ولا يحتوي على أي سكر، فهو سهل الهضم بشكل خاص، ولا يسبب مشاكل للجهاز الهضمي.

ويحتوي اليقطين على العديد من العناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين سي والبروتين، وهو غني بالمعادن الصحية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، ونظرا لأنه يوازن مستوى السكر في الدم، فهو مثالي لمرضى السكر.

ويحتوي اليقطين على البيتا كاروتين الغني بمضادات الأكسدة الهامة لعلاج الالتهابات، وهو أيضا مهم جدا للعينين والشعر والجلد، وبذور اليقطين تعتبر من العناصر المهمة لعلاج مشاكل المثانة والبروستاتا ويمكن أن تعالج حصوات الكلى.

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