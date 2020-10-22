هذا التمرين قد يضر أكثر مما ينفع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت أخصائية العلاج الطبيعي لورا مارتينز إلى أن تمرين البلانك يعتبر أكثر تمارين اللياقة البدنية شيوعا وفعالية بواسطة وزن الجسم، حيث يعمل على تقوية عضلات البطن والأرداف ومنطقة أسفل الظهر والفخذين، علاوة على أنه يساعد في تحسين وضعية الجسم وزيادة المرونة.

وأضافت لورا مارتينز الألمانية أنه يمكن للمبتدئين إجراء تمرين البلانك لمدة 30 ثانية، كما يمكن للمتمرسين على هذا التمرين زيادة المدة إلى دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ويمكن أداء تمرين البلانك طوال المدة التي يتمكن المرء فيها من الاحتفاظ بوضعية صحيحة للجسم أثناء التمرين، وحذرت أخصائية العلاج الطبيعي من إجبار المرء لنفسه على البقاء للتمرين لمدة أطول، لأن التمرين في هذه الحالة يضر أكثر مما ينفع، حيث يؤدي إلى تحميل خاطئ على العضلات والمفاصل.

ومن ضمن الأضرار الصحية الأخرى لإطالة فترة التمرين أكثر من اللازم ظهور آلام في الظهر وخاصة لدى كبار السن، وزيادة التحميل على العمود الفقري بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، نظرا لتدلي البطن إلى أسفل عند أداء تمرين البلانك.

وشرحت أخصائية العلاج الطبيعي الألمانية طريقة أداء تمرين البلانك من خلال الاستلقاء على البطن تماما، ثم رفع الجسم عن الأرض بواسطة الاستناد على المرفقين وضعهما أسفل الكتفين مع تباعد القدمين بمقدار عرض الخصر، والحفاظ على استقامة العنق والرأس مع مستوى الظهر لفترة معينة، ويجب إيقاف تمرين البلانك بمجرد الشعور بتدلي الظهر.