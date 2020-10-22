أطعمة أصبحت تريند 2020.. منها كرات الشوكولاتة والتريليتشيا

مطبخ

خلال عام 2020، نشطت مجموعات الطعام على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيس بوك"، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وإجبار الجميع على المكوث في المنزل فترات طويلة، ما أدى لاحتراف البعض المطبخ، بل واختراع أكلات جديدة تكون في "الترند"، في وقت قصير.

معظم تلك الأكلات دخيلة على المطبخ المصري، فربما هي أجنبية دخلت مصر، أو هي اختراع مصري أصيل، يستعرض موقع "هن"، أبرز الأكلات التي تصدرت التريند عام 2020.

التريليتشيا

أصبح كيك التريليتشيا، هو التريند المنتشر حاليا عبر مجموعات إعداد الطعام على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكيك التريليتشيا من المطبخ التركي، ويعرف كذلك بكيك الحليب، أو كيك الحليب التركية.

المقادير

صوص الحليب

3 أكواب حليب في درجة حرارة الغرفة.

كوب كريمة خفق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

الكريمة البيضاء

كوب كريمة خفق.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

الكراميل

كوب ونصف سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

كوب كريمة سائلة.

مقادير الكيك

5 بيضات.

كوب سكر.

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

بشر ليمونة.

عصير ليمونة.

طريقة عمل كيك التريليتشيا

يجهز الكراميل بالطريقة التقليدية ويترك جانبا.

يسخن الفرن على 180 درجة.

يخفق البيض والفانيليا ورشة الملح مع السكر إلى أن يرتفع الخليط ويتضاعف حجمه 3 أضعاف.

يضاف الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ويحرك يدويا ثم يضاف الزيت.

يسكب خليط الكيك في بايركس مدهون أو على ورق زبدة.

يدخل الكيك في فرن حامي مسبقا لمدة نصف ساعة على حرارة 180 درجة.

بعد إخراج الكيك من الفرن يشكل بها ثقوب بعود خشب.

تخلط مكونات صوص الحليب بالملعقة وتصب على الكيك.

تخلط مكونات الكريمة البيضاء ويدهن بها وجه الكيك.

أخيرا يصب صوص الكراميل على الكيك.

يزين الكيك بخطوط من الكريمة البيضاء.

تدخل الكيكة الثلاجة ساعتين على الأقل ثم تقدم.

قالب جالاكسي

حلوى جديدة منتشرة في مختلف مجموعات الطعام على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عرفت بـ"قالب جالاكسي"، عبارة عن طبقة موس لا تدخل الفرن، وشوكولاتة وبسكويت.

المقادير

شوكولاتة جالاكسي أو أي نوع سادة.

2 كيس لبن بودرة صغير.

1/2 علبة لبن مكثف ومحلي.

2 كيس كريم شانتيه.

8 مكعبات جبنة كيري.

2 باكو بسكويت أوريو.

2 باكو بسكويت سادة.

لبن بارد.

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قالب سليكون.

طريقة التحضير

تذاب الشوكولاتة في حمام ماء سخن ويغطى القالب السليكون بالشوكولاتة من الداخل بالفرشاء، بحيث يغلف القالب كله.

يدخل القالب الفريزر لمدة 10 دقائق.

يخلط اللبن البودر، واللبن المكثف المحلي، والكريم شانتيه، والجبن الكيري، بالمضرب جيدا.

تضاف قطع بسكويت الأوريو، ويقلب الخليط ويوضع في قالب السليكون على الشوكولاتة.

يدخل الفريزر لمدة نصف ساعة.

يغمس البسكويت في اللبن البارد، ثم تضاف شوكولاتة سايحة، لتغطى بها الوجه كله، وتدخل الفريزر لمدة ساعة.

تقلب بحذر حتى لا تنكسر الشوكولاتة، تقطع وتقدم.

فطير الطاسة

يمكن طهي فطير الطاسة بشكل سريع، ويؤكل حادق أو حلو، فهو واحدا من الأكلات الشهية التي تميز المطبخ المصري، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل فطير الطاسة.

المقادير3 أكواب دقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء.

سمن.

طريقة عمل فطير الطاسة

يخلط الدقيق مع الملح والسكر، ثم يضاف الماء ويقلب حتى الحصول على عجينة.

يشكل العجين كرات صغيرة ويترك لفترة.

يفرد العجين بالنشابة ويدهن بالسمنة.

يطبق العجين بالنصف ثم يدهن، ويطبق مرة أخرى.

يشكل العجينة كرة ويترك في الثلاجة لمدة ليلة.

يفرد العجين بالنشابة ثم يوضع في الطاسة.

كرات الشوكولاتة

معجنات الشوكولاتة بوبس بالسكر من الأطعمة سريعة التحضير، التي تتمتع بمذاق مميز، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تنفيذها في المنزل، لتقديمها كحلوى لأسرهن.

ويقدم "هن"، طريقة سهلة واقتصادية لعمل معجنات الشوكولاتة بوبس في المنزل:

مقادير معجنات الشوكولاتة بوبس بالسكر

- كوب لبن دافيء

- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

- ملعقة صغيرة من السكر.

- رشة ملح.

- كوبان من الدقيق.

- شيكولاتة

- زيت

- سكر بودرة.

طريقة عمل معجنات الشوكولاتة

- خلط الخميرة في اللبن، وتركها لدقائق.

- وضع الدقيق بالتدريج على اللبن، مع الاستمرار في العجن.

- ترك العجين لمدة 10 دقائق، ثم تقطيعه إلى كرات صغيرة الحجم.

- حشو الكرات بقطع من الشيكولاتة.

- وضع طاسة مليئة بالزيت الغزير حتى يقدح، ثم تهدئة النار، ووضع الكرات.

- تزين الكرات بالسكر البودرة، وتقديمها للضيوف.

تغطى الطاسة ويقلب الفطير حتى تمام النضج ثم يقدم.