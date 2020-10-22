"منة" تطلب الخلع: بخيل وبيشغل النور 3 أيام في الأسبوع بس

علاقات و مجتمع

يعتبر البخل من الصفات الذميمة التي تتسبب في إفساد العلاقات الزوجية، وهذا ما حدث مع "منه. ك"، 30 عامًا، التي عاشت مأساة مع زوجها بسبب بخله الشديد، فمن أمام محكمة الأسرة "كيت كات"، وقفت "منه" تشكو زوجها وبخله الشديد.

"بيشغل النور 3 أيام في الأسبوع"، بهذه العبارة شرحت "منه" في دعواها التي تقدمت بها أسباب طلب الخلع لاستحالة معاشرة زوجها بسبب هذه الصفة التي لم تتمكن من تحملها.

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مر على زواجهما عامان، حيث بدأت علامات بخل زوجها من السنة الأولى رغم أنه ميسور الحال، "كل حاجة ليها مواعيد حتى الكهرباء بيطلب مني أشغل النور 3 أيام في الأسبوع وباقى الأيام أولع شمعة".

عامان شعرت "منه" خلالهما باستحالة استكمال علاقتهما سويا، حيث وصل الأمر إلى التطاول عليها بالضرب بسبب عصيان أوامره، "نسيت يوم النور مفتوح وكان مصيري الضرب علشان منساش تاني".

منه: طلب مني أروح لدكتور نفسي علشان نسيت نور الشقة مفتوح

حاولت السيدة الثلاثينية مع زوجها واقناعه باستحالة أنه يجب أن يتخلص من بخله الشديد واللجوء إلى طبيب نفسي ولكنه رفض ذلك بل أصر أن تلجأ الزوجة إلى طبيب نفسي بسبب إسرافها بشكل مبالغ فيه من وجهة نظره، "لاقيته في يوم بيقولي أنتى مسرفة زيادة عن اللزوم ولازم تتعالجي، كل ده علشان نسيت نور الشقة".

رفضت الزوجة اقتراح زوجته واتهمته بالجنون بسبب أفعاله الغريبة، وكان الحل طلب الطلاق لكن رفض الزوج جعلها تقرر اللجوء للخلع للتخلص من الحياة معه التي تجدها مستحيلة.