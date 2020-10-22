توقعات الأبراج اليوم 22-10-2020: الثور مزاجه هادئ.. والسرطان محبط

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop":

برج الحمل:

تشعر بأنك تتحرك في عشرات الاتجاهات المختلفة في وقت واحد بسبب الطلبات التي يطلبها منك الأصدقاء والأقارب

برج الثور:

اليوم أنت في حالة مزاجية هادئة، حاول ألا تتعرض لأي موقف أو شخص يزعجك حتى لا تفقد أعصابك.

برج الجوزاء:

قد ينقل صديق مقرب منك بعض الشائعات، فلا تقبل أي شيء تسمعه اليوم حتى تتأكد من الحقائق بنفسك، فمن المحتمل أن تكون أي معلومات تتلقاها مبالغًا فيها إن لم تكن خاطئة تمامًا.

برج السرطان:

يجعلك الإحباط من جميع الأطراف ترغب في الحصول على ممتلكات جديد، فاحرص من التبذير والحد من الشراء.

برج الأسد:

بعض القرارات التي ربما تكون قد مررت بها خلال الأيام القليلة الماضية قد تجعلك تندم اليوم وربما تشعر أنك كنت متسرعًا جدًا أو مهملًا جدًا وكان بإمكانك فعل الأشياء بشكل أفضل، فأكتشف الخطأ الذي حدث وتعلم منه.

برج العذراء:

قد تتمكن اليوم من ضبط أفكار ومشاعر الآخرين لكنك لا تعرف بالضبط كيفية التعامل مع الموقف.

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برج الميزان:

يمكنك حضور اجتماع أو محاضرة عبر الإنترنت والمشاركة لاحقًا في محادثة جماعية مع مجموعة من الأصدقاء، ولا تحاول أن تأكل أو تشرب كثيرًا حتى لا تندم على ذلك.

برج العقرب:

الضغط الذي تتعرض له في وظيفتك يجعلك تشعر بالرغبة للجلوس مع نفسك، فقد تميل لتناول الطعام أو الشراب بمفردك، ما قد يسبب خلافات مع الأصدقاء أو العائلة.

برج القوس:

قد يدفعك الصراع الداخلي في الشك في كل شئ حولك، ويمكن أن تدخل في مناقشات حول المفاهيم المختلفة.

برج الجدي:

على الرغم من أن وضعك المالي يبدو أنه جيد، إلا أنك لا تزال تشعر بالتشاؤم واللامبالاة بشأن المال والحياة بشكل عام

برج الدلو:

قد تجعلك الطلبات الكثيرة جدًا من الآخرين تشعر بأنك مستغل، وقد تميل إلى إخبارهم بذلك، فحاول تجنب الآخرين لفترة كافية للسيطرة على نفسك.

برج الحوت:

قد تتزايد الضغوط على العمل، وقد تشعر بالاستياء الشديد لدرجة أنك تريد التخلص من كل شيء وتهرب، ويمكن أن تؤثر الضغوط التي تتعرض لها سلبًا على صحتك.