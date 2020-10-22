تصميمات عبايات خليجية بألوان خريفية ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:41 صباحاً - تعتمد الكثيرات من النساء على الألوان المتماشية مع موضة كل عام، ولحرصهن على البحث في كل ما هو جديد في عالم الموضة التي يمكن اعتمادها للحصول على إطلالة أنيقة في مختلف الأوقات، جمعنا لكِ -عزيزتي- تشكيلة مميزة من العبايات الخليجية المناسبة لألوان خريف ٢٠٢٠، فلا تترددي في اعتمادها لجمال مظهرك.



عبايات اللون الأحمر للخريف



دائمًا ما يُوجد اللون الأحمر باستمرار ضمن صيحات ألوان موضة خريف وشتاء كل موسم، فجميع درجاته يجب أن تتوفر في خزانتك لضمان الحصول على مظهر مميز، ويمكنك تنسيقه بالطريقة التي تتناسب مع ذوقك مثل مدوِّني الموضة، لذا استوحينا لكِ من إنستجرام عباية حمراء مصمَّمة بخطوط ذهبية على الجانبين من المنتصف، لتمنحك إطلالة جذابة تناسب كل المناسبات.

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تدرجات اللون الأزرق لعبايات خريف ٢٠٢٠

يُعَدُّ اللون الأزرق بدايةً من الدرجات الزاهية، وحتى درجاته الداكنة كالكحلي تُعَدُّ من أشهر ألوان موضة خريف ٢٠٢٠، وقد سيطرت على منصات عروض الأزياء، وأصبحت اختيار أغلب مدونات الموضة، ولكونه من الألوان الأساسية الواجب توافرها في خزانة كل فتاة فيمكنك -عزيزتي- الظهور بعباية مصممة بدرجة الأزرق الساطع والمزين بالفصوص الفضية في المنتصف بطريقة أنيقة وعصرية، أو ارتداء عباية كحلية مزينة بخطوط بيضاء ناعمة، أو عباية بدرجة فاتحة من الأزرق المصمم بقماش الكتان الثقيل لمظهر عصري أنيق ومناسب لكل المناسبات.



العبايات الخضراء موضة خريف ٢٠٢٠

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يعود اللون الأخضر إلى الواجهة من جديد بتدرجاته المختلفة، ولا سيما الأخضر الزيتوني، فهو من أكثر الدرجات المناسبة لأصحاب البشرة القمحية، ويمكنك اعتماد اللون الأخضر المستوحى من حجر الجاد؛ حيث برز بقوة على منصات الخريف. وللعبايات يمكنك -عزيزتي- التأنق بعباية خضراء مصممة بقماش ثقيل مناسب للمناسبات ومزين بفصوص فضية مع حجاب بدرجة أخرى من الأخضر، أو التزين في الإطلالات الصباحية بعباية ملونة بتبايُن الأبيض مع تدرجات الأخضر بطريقة عصرية، أو التجمل بعباية بدرجة الأخضر الزيتوني المزينة بالأبيض لكسر اللون بطريقة عصرية أنيقة.

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تدرجات اللون البني تتصدر ألوان خريف هذا الموسم



لا يمكن أن تكتمل الأجواء الخريفية والشتوية دون ارتداء ملابس باللون البني، ولا سيما درجات الترابي أو درجة البني الجملي الذي يمكنك اعتماده في العبايات بشكل كبير، كارتداء عباية مصمَّمة بقَصَّة البليزر البني ومزينة بالفصوص البنية في الياقة بطريقة عصرية جذابة، أو الظهور بعباية ثقيلة بقماش بني وتنسيقه مع حجاب بدرجة مختلفة من البني وحقيبة وحذاء باللون البيج، كما يمكن ان تطلّي بعباية بنية مزينة في الأكتاف بالفصوص الملونة ورسمات الزهور، أو أخرى مصممة بقماش ثقيل مزين بالفصوص الفضية في الأكمام لمظهر مناسب للمناسبات الضخمة.



عبايات رمادية لخريف ٢٠٢٠

عبايات رمادية لخريف ٢٠٢٠



تمتلك غالبية النساء في خزاناتهن عبايات اللون الرمادي بمختلف درجاته، ولذلك نخبرك بأنه من ألوان موضة خريف وشتاء 2020-2021 التي لا يمكن التخلي عنها، خاصة في العبايات؛ وذلك للحصول على إطلالة هادئة وبسيطة وسهلة التنسيق مع مختلف الألوان دون أن تجدي أي صعوبة، ومن وحي إنستجرام يمكنك اعتماد العبايات المفتوحة ذات اللون الرمادي مع حذاء وحقيبة بلون حيادي آخر كالبني أو الأسود، كما يمكنك اختيار عباية رمادية ذات تصميم واسع بقماش ثقيل وتزيينه بالخيوط الرمادية والفصوص البسيطة.

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