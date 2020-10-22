نصائح لمكافحة العدوى عند شراء الملابس

لايف ستايل

مع اقتراب فصل الشتاء، يتجه الكثير لشراء ملابس الموسم، مترددين على أكثر من مكان داخل الأسواق الشهيرة لبيع الملابس، ومن ثم قياس القطع المختلفة من الملابس، لاختيار المناسب منها، بحسب ذوق كل فرد، وتتكرر عمليات القياس مرات عدة لنفس القطعة.

تكرار ارتداء الأزياء في محلات الملابس يسهم في انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ أنه من المحتمل أن تكون الملابس داخل المحال التجارية مصدرا لنقل العدوى بين الأفراد، حتى ولو عن طريق لمسها فقط دون ارتدائها.

Advertisements

حددت إيناس عبد الرحيم، مدرس واستشاري الطب الوقائي بكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لـ "هن" عددا من النصائح يجب اتباعها عند النزول لشراء الملابس، لمكافحة انتشار عدوى"كورونا".

الملابس قد تعامل معاملة الأسطح، نظرا لأن فيروس "كورونا" ينتقل في المقام الأول بالرذاذ الذي يلتصق بالأسطح، وتعد الملابس أحد الأسطح التي من المحتمل تعلق الفيروس بها لفترة طويلة، وبالتالي تنتقل من شخص لآخر، بحسب "عبد الرحيم".

غسيل الملابس بالماء والمسحوق من شأنه القضاء على الفيروسات الناقلة للعدوى، لكن في وقت انتشار الأوبئة مثل فيروس "كورونا" يفضل إضافة نسبة من الكلور، إذا لم تضر بالملابس، وذلك وفقا لاستشاري الطب الوقائي: "يفضل غسل الملابس قبل ارتدائها، وتعقيمها، للتأكد من خلوها الفيروسات العالقة بها".

وشددت استشاري الطب الوقائي على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية عند النزول لشراء الملابس، أهمها ارتداء الكمامة، واستخدام الكحول باستمرار عند ملامسة الأسطح والملابس.

وأشارت إلى بعض العادات الخاطئة التي تمارسها بعض السيدات والفتيات، دون أن يدرين خطورتها، وهي وضع "الحجاب" على الوجه، وذلك لتفادي العدوى من فيروس "كورونا"، وهو ما يزيد من نشر أكبر للأمراض، نظرا لتعلق الفيروسات المعدية بأنسجة الملابس.