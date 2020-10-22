داليا البحيري عن عيد ميلادها: "احتفالية على الضيق عشان كورونا"

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة داليا البحيري، الشكر والتقدير، لكل المهنئين لها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا الستات"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، وتقدمه الإعلاميتان ليلي عز العرب وياسمين فهمي.

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وأضافت "البحيري"، أنها لن تحتفل بعيد ميلادها العام الحالي في مكان مفتوح، بل سيقتصر الأمر على الاحتفال في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19": "هنعمله على الضيق عشان كورونا".

وكانت الفنانة داليا البحيري، أعلنت عبر حسابها على "فيس بوك"، إصابة زوجها بفيروس كورونا، وذلك في شهر يونيو الماضي.

وكتبت داليا: "أنا هبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن إحنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا في البيت وعقمنا وطهرنا وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسح، وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى".

وأضافت: "حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا فيروس، وربنا يشفيه ويعافيه يارب، إحنا كلنا عملنا مسحات، أنا والأولاد واللي بيساعدونا في البيت عشان نتطمن لأننا كنا مخالطين لحسن، ربنا يجيب العواقب سليمة يا رب".