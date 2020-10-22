الامارات | القرية العالمية تستقبل الزوّار في «اليوبيل الفضي» بحلول ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تستقبل الزوّار في «اليوبيل الفضي» بحلول ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، عن تعاونها مع شركة «إماراتك» المتخصصة في مجال الخدمات المالية وبوابات الدفع الإلكتروني في دولة الإمارات.

وتنص اتفاقية التعاون على توفير محفظة «نقودي» المبتكرة حلاً للدفع الإلكتروني في منافذ ووجهات القرية العالمية، إذ سيشهد الموسم 25 إطلاق تطبيق GV Pay by Noqodi للهواتف الذكية، الذي يوفر الفرصة لضيوف الوجهة، لإجراء عمليات الدفع إلكترونياً من دون الحاجة إلى تداول النقود الورقية، خلال زيارتهم لأجنحة القرية العالمية ومنافذها الترفيهية عند انطلاق الموسم في 25 أكتوبر الجاري. وتندرج الشراكة تحت مجموعة التدابير والإجراءات التي سيتم اتباعها في إطار الإلتزام المستمر بضمان تجربة ترفيهية تبقى في البال خلال مواسم القرية العالمية المختلفة.

وتعمل القرية العالمية عبر هذا التعاون على توفير حلول الدفع الإلكترونية، والتشجيع على استخدامها في جميع أنحاء المنتزه لتعزيز راحة الضيوف، إذ سيتمكنون بفضل التطبيق الجديد من إتمام معاملات الدفع بسهولة ويسر أكثر من أي وقت مضى. وتعدّ تقنية نقودي التحويلية منصّة فريدة لإجراء عمليات الدفع والمعاملات الرقمية إلكترونياً، عبر البرمجيات والحلول التي توفرها «إماراتك»، التي تم استخدامها بنجاح عبر الجهات الحكومية ومتاجر التجزئة والشركات ومواقع التجارة الإلكترونية في الدولة خلال السنوات الماضية. ويعدّ إطلاق هذا الحل في القرية العالمية أحد أهم الحلول الذكية التي تطبقها الوجهة، في ظل التوسع في توفير تجارب ضيافة رقمية مريحة للضيوف أثناء استمتاعهم بالتجارب المتعدّدة التي تقدمها في الهواء الطلق.

الوقت الأمثل

من جهتها، قالت مدير إدارة أول - الشؤون التجارية في القرية العالمية، خديجة خليفة: «لطالما حرصت القرية على توفير جميع وسائل الراحة لضيوفها في جميع مواسمها، ويعدّ الموسم الـ25 الوقت الأمثل لطرح مختلف الحلول الذكية، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية»، مضيفة: «تعاوننا مع (إماراتك) سيمكّن كل شركائنا وضيوفنا من الاستفادة من حلول المحفظة الإلكترونية التي ستوفر الوقت وتسهّل عمليات الدفع، للاستمتاع بوقت أكثر بمختلف البرامج الثقافية والترفيهية التي نستضيفها، من دون الحاجة إلى استخدام النقود الورقية».

وتابعت: «يعكس هذا التعاون مع (إماراتك) أيضاً أهداف خطتنا الاستراتيجية في تسخير الحلول الذكية لتعزيز تجارب الضيوف وتخطي توقعاتهم، ويبرز المرونة التي يعمل بها قطاع الترفيه وسرعة التأقلم مع الظروف الراهنة، بما يصب في تنشيط العجلة الاقتصادية بشكل عام».

وتحاكي منصّة GV Pay منصّات الدفع المماثلة التي اعتاد عليها سكان الإمارات، ما يشير إلى القابلية الكبيرة التي تنتظر التطبيق الذكي عند انطلاق الموسم في 25 أكتوبر الجاري.

وسيتم في إطار هذا التعاون توفير رمز استجابة سريع QR مخصص لكل منفذ من منافذ القرية العالمية عند جميع نقاط الدفع، بحيث تتم عملية الدفع أوتوماتيكياً عبر حساب الضيف في التطبيق، عند مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً. كما يمكن للضيوف شحن وإعادة تعبئة محافظهم الإلكترونية عبر هذا التطبيق، واستخدام أرصدتهم في الوقت الذي يشاؤونه، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيف الازدحام عند نقاط الدفع، واعتماد تقنية الدفع الإلكتروني عبر أرجاء الوجهة.

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سهل وآمن

من جانبه، قال مدير عام وعضو مجلس إدارة «إماراتك»، ثاني الزفين: «نؤمن بأهمية توفير تجارب استثنائية عبر التعاون مع منظومة من الشركاء الرائدين. ويسرنا في هذا الإطار التعاون مع القرية العالمية في موسمها الـ25، لتوفير خدمات دفع إلكترونية أكثر سهولة وسلاسة لضيوف الوجهة، وتعزيز تجاربهم خلال هذا الموسم، عبر حلول الدفع السهلة والآمنة».

وأضاف: «نعمل على تدشين ثقافة الرقمنة للارتقاء بتجارب شعب الإمارات، ونتطلع قدماً للتعاون مع الوجهة العائلية الأولى عبر المنطقة خلال المواسم المقبلة، والإسهام في تحقيق أهداف التحوّل الرقمي. وسيتمكن ضيوف القرية العالمية بفضل هذا التعاون من الاستمتاع على نحو أكبر بالتجارب الترفيهية التي توفرها الوجهة، من دون الحاجة إلى استخدام النقود الورقية».

فرصة للاستمتاع

تشمل المرحلة الأولى للمحفظة الإلكترونيةGV Pay كل منافذ البيع للقرية العالمية.

وتأتي هذه التدابير في إطار اهتمام القرية العالمية بتحسين تجارب العملاء على كل الصعد وعبر جميع عملياتها.

ومن هذا المنطلق، سيطلق موقع إلكتروني جديد، إضافة إلى تطبيق مخصص للهواتف الذكية مع انطلاقة الموسم، لتمكين الضيوف من شراء التذاكر بسهولة، ودفع رسوم المواقف المدفوعة وشحن رصيد بطاقة «وجهات ترفيهية»، التي توفر لأصحابها فرصة الاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كارنفال ،والدخول إلى متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق، والدخول إلى العرض الشيّق. وعلى صعيد آخر، سيتم توفير خدمات الدفع ببطاقات الائتمان أو الخصم في مختلف المنافذ عبر الوجهة الترفيهية، لتضاف إلى قائمة الحلول الذكية، التي تهدف إلى تقديم تجارب استثنائية ومريحة لضيوف الموسم.

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