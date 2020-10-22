الامارات | 93 فناناً في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 93 فناناً في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، أمس، عن تفاصيل دورته الـ29 التي تنطلق مطلع نوفمبر المقبل، بمشاركة 93 فناناً وعازفاً من خمس دول.

ومن أبرز المطربين المصريين المشاركين نادية مصطفى ومدحت صالح وعلي الحجار وهاني شاكر ومحمد الحلو وحنان ماضي وخالد سليم وريهام عبدالحكيم، ومي فاروق ومروة ناجي وكارمن سليمان ورحاب مطاوع.

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ومن خارج مصر يشارك عاصي الحلاني ووائل جسار وسعد رمضان من لبنان، وصابر الرباعي من تونس، وهمام إبراهيم من العراق، وعازف الجيتار وحيد ممدوح من الأردن.

كما تشارك في المهرجان سبع فرق موسيقية، وتستمر حفلات وعروض المهرجان حتى 10 نوفمبر المقبل على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة وأوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور. ويكرم المهرجان في الافتتاح 12 شخصية «أسهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي»، منها الشاعر الغنائي بخيت بيومي، والمغنية منى عبدالغني.

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