الامارات | حديقة أم الإمارات تعيد افتتاح وجهة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة أم الإمارات تعيد افتتاح وجهة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة أم الإمارات عن إعادة افتتاح حظيرة الحيوانات أمام الزوّار، وذلك بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات، اعتباراً من اليوم.

إضافة إلى الماعز والمهر والأرانب والسلاحف والإبل، ستضم حظيرة الحيوانات ثلاثة طيور إيمو (النعام الأسترالي)، الذي يُعدّ الطائر الثاني على مستوى العالم من حيث الطول.

وحفاظاً على صحة وسلامة زوّار الحديقة والعاملين فيها، ستعمل حظيرة الحيوانات بطاقة استيعابية قصوى تبلغ 12 شخصاً في آن واحد فقط، كما تم إيقاف أنشطة ركوب المهر والإبل وإطعام الحيوانات حتى إشعار آخر.

Advertisements

وكانت حديقة أم الإمارات قد أعادت، أخيراً، افتتاح منطقة النوافير التفاعلية وجولات القطار أمام الزوّار، إذ يمكن للزوّار الاستمتاع بتجربة النوافير التفاعلية بقدرة استيعابية تبلغ 30 شخصاً في آن واحد. كما أعادت الحديقة إطلاق فعالية «سينما في الحديقة» للموسم الجديد، حيث يسمح بوجود 100 شخص في حديقة الأطفال، بواقع أربعة أشخاص لكل مكان مخصص للجلوس.

وتتخذ حديقة أم الإمارات جملة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوّار، بما في ذلك تحديد الطاقة الاستيعابية، وتركيب الكاميرات الحرارية، وتزويد مدخل الحديقة ببوابات للتعقيم، داعية الزوّار إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات للاستمتاع بتجربة آمنة في الحديقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news