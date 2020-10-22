الامارات | منطاد «البيت الإبراهيمي» يجسّد رسالة التلاحم بين الشعوب

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شكرا لقرائتكم خبر عن منطاد «البيت الإبراهيمي» يجسّد رسالة التلاحم بين الشعوب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق منطاد الإمارات عن البدء بتصميم وتصنيع منطاد «البيت الإبراهيمي»، الذي سيحلّق في مهرجانات تنظم بمختلف دول العالم، وذلك ضمن تجسيد شباب الإمارات للرؤية الإنسانية التي تدعو لها قيادة وشعب دولة الإمارات لتلاحم الأخوة بين الشعوب والأديان السماوية جمعاء.
وقال رئيس «منطاد الإمارات»، الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، إن «المشروع الكبير (منطاد البيت الإبراهيمي) سيكون بقيادة إماراتية، وبمشاركة طاقم دولي، يحمل رسالة عن الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وسماحة الإسلام الحنيف في التعايش مع مختلف الأديان».
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