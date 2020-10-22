الامارات | القرع العسلي.. كنز صحي بمذاق حلو

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شكرا لقرائتكم خبر عن القرع العسلي.. كنز صحي بمذاق حلو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر اليقطين، أو القرع العسلي، من الخضراوات الخريفية التي تحتوي على عناصر مهمة تجعل منه طعاماً صحياً، فضلاً عما يتمتع به من المذاق الحلو.
وتحتوي 100 غرام من اليقطين على 26 سعراً حرارياً فقط، و0.6 غرام فقط من الدهون، ولذلك فإنه يناسب الراغبين في خفض أوزانهم دون مشكلات، ونظراً لأن اليقطين لا يحتوي على أحماض ولا يحتوي على أي سكر، فهو سهل الهضم بشكل خاص، ولا يسبب مشكلات للجهاز الهضمي.
ويحتوي اليقطين على العديد من العناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين سي والبروتين، وهو غني بالمعادن الصحية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، ونظراً لأنه يوازن مستوى السكر في الدم، فهو مثالي لمرضى السكر.
ويحتوي اليقطين على البيتا كاروتين الغني بمضادات الأكسدة المهمة لعلاج الالتهابات، وهو أيضاً مهم جداً للعينين والشعر والجلد، وبذور اليقطين تعتبر من العناصر المهمة لعلاج مشكلات المثانة والبروستات، ويمكن أن تعالج حصوات الكلى.
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