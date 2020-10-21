"حصان المولد" هدية لـ حسن الرداد من والدته: "ربنا يخليكى ليا يا أمي"

علاقات و مجتمع

شارك الفنان حسن الرداد متابعيه بصورة قبل المولد النبوي الشريف وهى عبارة عن حصان المولد من والدته، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصورة: "حصان المولد، هدية كل سنة من أمي بمناسبة المولد النبوى الشريف، عادة فاطمية جميلة، ربنا يخليكي لي يا أمي وكل عام وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، اللهم صل على سيدنا محمد".

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وكان الفنان حسن الرداد، قال إنه بعد غنائه في فيلم "زنقة ستات"، طلب منه الكثيرون أن يتجه إلى مجال الغناء وإقامة حفلات، متابعًا: "محطتش الموضوع في دماغي، وممكن أعيد التفكير تاني".

وأضاف "الرداد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية "DMC"، أنه في حال قام بالغناء سينتهج نهج الفنان الكبير أحمد زكي، حيث سيكون مجرد "مؤدي" بالأغاني التي سيظهر فيها، موضحا أنه منذ الصغر يهوى سماع الأغاني الشعبية وغيرها من مختلف الأغاني المصرية والعالمية، ومطربه المفضل "حكيم".

وأكد أنه في حال وقع في مشكلة لن يتصل بزوجته لطبيعتها في عدم الرد على الهاتف، ولكنه سيقوم بمهاتفه شقيقته طالبا منها أن تنقذه.

وكان الفنان حسن الرداد، نفى شائعات الانفصال عن "إيمي" عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "الرداد": "للأسف بعض المواقع لا زالت تبحث عن التريند والفرقعة الإعلامية، أقول لها عيب".

وأعادت "إيمي" نشر الـ"ستوري" ذاته عبر حسابها.

وكانت آخر اعمال الفنان حسن الرداد فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.