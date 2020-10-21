بملابس كاجوال.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بإطلالة "كاجوال"، حيث ارتدت تي شيرت مطبوع نصف كم باللون الأبيض و نسقت معه بنطلون بنفس اللون، واتسمت هذه الإطلالة بأنها كشفت عن قوامها الرشيق.

نرمين الفقي بدون مكياج

وفي 3 أكتوبر الجاري، ظهرت الفنانة نرمين الفقي، بدون مساحيق التجميل، على "إنستجرام"، معلقة عليها: "خليك طبيعي، مش بس في الشكل، في كل شيء، خليك على طبيعتك".

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‎وسيطرت البساطة على الإطلالة بأكملها، فلم يقتصر على المكياج فقط، حيث ظهرت في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت تي شيرت أبيض مطبوع، ونسقت معه شورت باللون الأسود، متخلية عن الإكسسوارات والمجوهرات.

نيو لوك نرمين الفقي

ومنذ أيام، فاجأت نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بصحبة مصفف للشعر، يظهر بـ"نيو لوك"، مطلة بشعر أسود طويل، مزود ببعض التموجات "ويفي"، مزين بخصلات شقراء اللون، خلال تمايلها مع شعرها، مستعرضة "نيولوك".

وفي يناير الماضي، شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورها بـ"نيو لوك" بشعر بني قاتم، مزود بخصلات تحمل اللون البني الفاتح، بالإضافة إلى "غرة" قصير على جبهتها، مطلة بأزياء كاجوال تجمع بين الأسود والبني، مع ارتدائها نظارة شمسية متوسطة الحجم.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، من بطولة رانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.