تعرف على الرجل الثاني في حياة "ياسمين صبري".. أخ غير شقيق

علاقات و مجتمع

تحرص الفنانة ياسمين صبري، على نشر صور كثيرة ليومياتها على السوشيال ميديا "فيسبوك" و"إنستجرام" مثل صور لها في الطائرة السيارة واليخت والمطاعم والأماكن التي تسافر إليها، حسبما ورد في تقرير عرضه برنامج "et بالعربي".

Advertisements

ويظهر في عدد كبير من الصور معها أخيها غير الشقيق ابن والداتها من زوجها الثانية واسمه رئيس بحسب حسابه على موقع الصور الشهيرة "انستجرام" ويعيش في بريطانيا وظهر في صور معها أثناء قضاء إجازته في مصر.

وترجع سبب شهرته بعد ظهور في صورة مع صبري عقب ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ورغم أنه ليس الأخ الوحيد لكنه الأشهر لأنه الأقرب رغم الفارق العمري بينهما إلا أن لديهم صفات مشتركة تجمعهم مثل حب لتصوير البراندات التي يشتريها وأيضا تحب صبري أن تظهر مجوهراتها في صورها الشخصية بالإضافة إلى حبهم للسفر وحبهم لأماكن محددة بعينها لذا يحرصا على السفر معا.

وتعمل صبري على أن تجعل الرياضة محببة إلى شقيقها وتعلمت منه هواية الصيد التي تعد هوايته المفضلة ويجمعهم أيضا حبهم لإلتقاء صور تذكارية شخصية ومتأثر رئيس بالفنان محمد رمضان بحيث يظهر شقيق صبري دائما رافعا شعار "الأول" ويسمي نفسه على "انستجرام" "حاج نمبر ون".