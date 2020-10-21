علامة مميزة تكشف إصابة طفلك بكورونا.. "طفح جلدي" بالقدمين

صحة

أعلن أندريه كوندراخين، عضو الجمعية العلمية الطبية الروسية للأطباء، أنه يمكن أن يكون الطفح الجلدي على الجلد، وخاصة على القدمين، أول أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال.

وأشار الطبيب، إلى أن الطفح الجلدي عند الأطفال المصابين بفيروس "كورونا" عادة لا يسبب الحكة، ولكنه يمكن أن يسبب شعورا بالحرقان ويستمر طوال فترة المرض، وفقا لوكالة "سبوتنيك" نقلا عن موقع "NEWS.ru".

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وأضاف أنه في كثير من الأحيان، مع مثل هذا الطفح الجلدي، لا توجد حمى وسعال، ولكن قد يظهر إسهال، وهو أيضًا أحد أعراض "كوفيد 19" لدى الأطفال.

وأوضح "كوندراخين" أنه غالبًا ما يخلط البالغون بين الطفح الجلدي الناتج عن فيروس "كورونا" وطفح التعرق الشائع، خاصة في الخريف، عندما يرتدي الأطفال ملابس دافئة في الخارج. لكن الإسهال يُعزى أحيانًا إلى فيروس الروتا.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا المرض المعدي شائع حقًا لدى الأطفال خلال موسم البرد، عندما يكون تجمع الأطفال في المباني كبيرًا جدًا.

ونصح الطبيب الآباء بالاهتمام بجميع الأعراض غير العادية للطفل أثناء الوباء، وإذا ظهرت، فيجب استشارة الطبيب على الفور.